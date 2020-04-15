Швейцарский бренд Rado выпустил новые часы True Secret диаметром 40 мм. Их главный секрет — в окружности, расположенной на 12-часовом делении, сквозь которую можно наблюдать за работой колеса баланса. Непрерывная работа автоматического механизма завораживает и подчеркивает ценность и течение самого времени.
Всегда True: Rado представили новую модель часов
Изумрудный оттенок зеленого циферблата дополняет теплый металлический блеск инновационной плазменной керамики, которая отличается легкостью и устойчивостью к появлению царапин. Часы оснащены сапфировым стеклом с антибликовым покрытием.
Новая модель пополнила коллекцию True и является воплощением стиля и дизайна Rado: высококачественный швейцарский автоматический механизм с увеличенным запасом хода до 80 часов, корпус конструкции таков, что обеспечивает легкость, корпус и браслет целиком выполнены из плазменной высокотехнологичной керамики и гарантируют непревзойденный комфорт владельцу, стильный дизайн циферблата и стрелок.
Вне зависимости от того, предпочитаете вы проводить время за работой, спортом или отдыхом, эти новые часы идеально подойдут для любой ситуации.
В Санкт-Петербурге часы Rado теперь можно приобрести онлайн на сайте бутика Harold с бесплатной доставкой в удобное для вас место.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.