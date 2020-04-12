У модели нет традиционных для Zenith трехцветных или контрастных счетчиков хронографа: здесь весь циферблат синего цвета, а счетчики выделены серым. Кроме того, секундная разметка выполнена в пирамидальном стиле, как и у прототипа. Чтобы модернизировать часы в соответствии с духом времени и улучшить считываемость времени в темноте, элементы хронографа покрыты люминесцентным составом SuperLuminova. Еще одно новшество — окошко из сапфирового стекла на задней крышке, которое позволяет наблюдать за работой калибра El Primero.

«Я очень рад, что мы подарили новую жизнь одной из самых символичных исторических моделей El Primero», — рассказывает о коллаборации исполнительный директор Zenith Жюльен Торнаре.