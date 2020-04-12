Zenith вместе с журналом Revolution представили эксклюзивные часы серии Revival, разработанные на основе одной из легендарных моделей El Primero 1970-х годов — A3818. Культовый хронограф появился в 1971 году и получил название The Cover Girl после того, как его изображение украсило обложку книги об истории Zenith. Каждая деталь новых часов воспроизводит дизайн оригинала.
«Девушка с обложки»: Zenith представили новую версию исторического хронографа
У модели нет традиционных для Zenith трехцветных или контрастных счетчиков хронографа: здесь весь циферблат синего цвета, а счетчики выделены серым. Кроме того, секундная разметка выполнена в пирамидальном стиле, как и у прототипа. Чтобы модернизировать часы в соответствии с духом времени и улучшить считываемость времени в темноте, элементы хронографа покрыты люминесцентным составом SuperLuminova. Еще одно новшество — окошко из сапфирового стекла на задней крышке, которое позволяет наблюдать за работой калибра El Primero.
«Я очень рад, что мы подарили новую жизнь одной из самых символичных исторических моделей El Primero», — рассказывает о коллаборации исполнительный директор Zenith Жюльен Торнаре.
Модель A3818 Revival имеет диаметр 37 миллиметров и изготовлена из нержавеющей стали. Механизм — высокочастотный El Primero 400 с колонным колесом; запас хода 50 часов. Защищены от воды — вплоть до 50 метров.
В рамках коллаборации было выпущено всего 100 экземпляров El Primero A3818 Revival.
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