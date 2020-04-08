Женская модель Big Bang One Click перенимает дизайнерские коды мужской версии Big Bang Unico, при этом все детали часов прошли полный рестайлинг. Об универсальности часов свидетельствует технология One Click — запатентованная система крепления, которая позволяет быстро и легко менять ремешок нажатием одной кнопки.
Искусство стиля: часы Hublot Big Bang One-Click
Часы выпущены в двух версиях: из уникального золота King Gold и из стали, а на 39-миллиметровом корпусе бриллианты в одном варианте разместились по безелю, в другом — паве. Ремешок выполнен из натурального каучука с подкладкой, а его цвет соответствует циферблату. Сам циферблат покрыт прозрачным антибликовым стеклом из сапфирового хрусталя высокой прочности, благодаря чему обеспечивается максимальная защита от сколов и механических повреждений.
Часы имеют запас хода до 50 часов, а механизм работает со скоростью 28 800 колебаний в час. Кроме того, они не боятся воды — выдерживают глубину до 100 метров.
Коллекция Big Bang в очередной раз доказывает, что она подходит для любого стиля: от элегантных до сдержанных нарядов, от гламурных до спортивных. Часы могут соответствовать любому настроению и любому образу.
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