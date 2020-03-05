Hublot переосмыслили искусство татуировки и выпустили женскую модель часов Big Bang One Click Sang Bleu, созданные в коллаборации с Максимом Плесчиа-Буши — художником-татуировщиком и основателем студии Sang Bleu («Голубая кровь»). Так на нежно-розовом и сером циферблатах появилась авангардная вариация на тему шестиугольника. Геометричный узор сочетается с ремешком из кожи аналогичных оттенков.
Hublot представили часы, созданные вместе с тату-художником Максимом Плесчиа-Буши
Новая модель усовершенствована запатентованной системой One Click — она позволяет моментально менять ремешок, чтобы легко и быстро дополнить образ.
Дизайн часов повторяет символические геометрические формы, которые являются ДНК Sang Bleu: шестиугольный безель, грани для 3D-эффекта, диски вместо стрелок и аккуратные линии. Стилистические формы перекликаются с татуировками Максима Плескиа-Бюхи и характеризуют стремление к совершенству и любовь к символам, которые лежат в основе работ Максима.
39-миллиметровый корпус доступен в фирменном золоте Hublot King Gold и стали. Количество ограничено: 100 и 200 штук соответственно.
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