Новая модель усовершенствована запатентованной системой One Click — она позволяет моментально менять ремешок, чтобы легко и быстро дополнить образ.

Дизайн часов повторяет символические геометрические формы, которые являются ДНК Sang Bleu: шестиугольный безель, грани для 3D-эффекта, диски вместо стрелок и аккуратные линии. Стилистические формы перекликаются с татуировками Максима Плескиа-Бюхи и характеризуют стремление к совершенству и любовь к символам, которые лежат в основе работ Максима.