Самый известный слоган Zenith — «Время дотянуться до своей звезды» — как нельзя лучше описывает путь становления Патрика Муратоглу, который стал амбассадором бренда.
Патрик Муратоглу, тренер Серены Уильямс, стал амбассадором Zenith
Он начал заниматься теннисом в 6 лет, но родители пророчили ему другую судьбу, поэтому Патрику пришлось учиться в бизнес-школе. В 26 лет он смог объединить полученные знания и свою страсть, создав Академию тенниса Муратоглу, которая теперь считается одной из самых выдающихся теннисных академий в мире. Но Патрик стал не только успешным предпринимателем, но и с 2012 года тренером одной из самых известных теннисисток мира — Серены Уильямс. Их «динамичный дуэт» выиграл 2 золотые медали на Олимпийских играх, 10 титулов Большого шлема и десятки других наград. Патрик привык во всем следовать совету своего отца — «или становись лучшим, или не берись за дело вовсе» — поэтому он не остановился на достигнутом. Он создал Фонд Патрика Муратоглу, который поддерживает начинающих теннисистов, у которых нет финансовых ресурсов для занятий этим видом спорта. Он также телеведущий и спортивный комментатор на трех известных каналах: ESPN, Eurosport и Fox Asia. Есть предположение, что и это еще не финальный список достижений амбициозного Патрика Муратоглу.
Патрик выбрал часы модели Zenith Defy El Primero 21 с корпусом из черной керамики и калибром цвета Zenith Blue, чтобы прийти на Открытый чемпионат Австралии, один из четырех турниров Большого шлема. Мы уже писали о том, что в прошлом году самому точному в мире часовому механизму El Primero исполнилось 50 лет. Хронограф модели Zenith Defy El Primero 21 имеет исключительную частоту 360 000 полуколебаний в час (50 Гц) — это в десять раз выше, чем у предшественника El Primero, что делает возможным измерение времени с точностью до 1/100 доли секунды. А дизайн этих часов завораживает: выразительный контраст черного керамического корпуса и синего цвета, преобладающего в деталях внутреннего механизма, который отлично просматривается сквозь скелетонизированный циферблат. То же цветовое сочетание повторяется в оформлении ремешков, которыми оснащена серия DEFY El Primero 21 Boutique Edition: черный ремешок из кожи аллигатора с подкладкой из каучука и синей прострочкой, черный каучуковый ремешок с кордурным эффектом и синей прострочкой (который выбрал Патрик), а также текстурный синий каучуковый ремешок.
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