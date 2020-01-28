Патрик Муратоглу, тренер Серены Уильямс, стал амбассадором Zenith

Он начал заниматься теннисом в 6 лет, но родители пророчили ему другую судьбу, поэтому Патрику пришлось учиться в бизнес-школе. В 26 лет он смог объединить полученные знания и свою страсть, создав Академию тенниса Муратоглу, которая теперь считается одной из самых выдающихся теннисных академий в мире. Но Патрик стал не только успешным предпринимателем, но и с 2012 года тренером одной из самых известных теннисисток мира — Серены Уильямс. Их «динамичный дуэт» выиграл 2 золотые медали на Олимпийских играх, 10 титулов Большого шлема и десятки других наград. Патрик привык во всем следовать совету своего отца — «или становись лучшим, или не берись за дело вовсе» — поэтому он не остановился на достигнутом. Он создал Фонд Патрика Муратоглу, который поддерживает начинающих теннисистов, у которых нет финансовых ресурсов для занятий этим видом спорта. Он также телеведущий и спортивный комментатор на трех известных каналах: ESPN, Eurosport и Fox Asia. Есть предположение, что и это еще не финальный список достижений амбициозного Патрика Муратоглу.