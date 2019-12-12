Кампания рассказывает историю о волшебной силе праздников, о восторге, который происходит, когда находишь или вручаешь тот самый «почти идеальный подарок». По сюжету мюзикла у героев никак не получается упаковать легендарную круглую коробочку TOUS, но оказывается, это не так важно: ведь главное — то, что внутри. Отсюда слоган: «Сложно упаковать, легко полюбить».