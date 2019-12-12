Американская актриса Эмма Робертс стала героиней новогодней кампании марки TOUS. Впервые ювелирный дом представил рекламу в жанре мюзикла.
«Почти идеальный подарок»: TOUS запустил новую кампанию с Эммой Робертс
Кампания рассказывает историю о волшебной силе праздников, о восторге, который происходит, когда находишь или вручаешь тот самый «почти идеальный подарок». По сюжету мюзикла у героев никак не получается упаковать легендарную круглую коробочку TOUS, но оказывается, это не так важно: ведь главное — то, что внутри. Отсюда слоган: «Сложно упаковать, легко полюбить».
Эмма Робертс запустит флэшмоб #tousunboxing в своем аккаунте в Инстаграме: она предложит пользователям со всего мира попробовать упаковать «почти идеальный подарок». А инфлюенсеры из разных стран ее в этом поддержат.
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