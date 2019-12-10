В новогодний виш-лист: элегантные часы от Zenith

В этих часах впечатляет всё — и даже то, что не видно глазу. Например, мануфактурный автоматический механизм Elite 670SK с частотой 28 800 полуколебаний в час и 50-часовым запасом хода. Так новые часы Zenith становятся одним из желанных подарков на Новый год.