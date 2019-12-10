Коллекция швейцарского бренда пополнилась новой моделью часов — Defy Classic High Jewellery. 41-миллиметровой корпус из титана, ремешок из кожи аллигатора на белой каучуковой подкладке. И бриллианты, бриллианты, бриллианты. Мы уже влюблены!
В новогодний виш-лист: элегантные часы от Zenith
Часы Defy Classic High Jewellery — роскошное, но в то же время сдержанное воплощение авангардной философии Zenith. На безеле и корусе разместились бриллианты. Часовые отметки и стрелки покрыты родием и люминесцентными пигментами. Открытый циферблат с деталью в виде звезды добавляет современной конструкции визуальную глубину. Совершенные пропорции и уникальный циферблат превращают Defy Classic в идеального спутника жизни.
В этих часах впечатляет всё — и даже то, что не видно глазу. Например, мануфактурный автоматический механизм Elite 670SK с частотой 28 800 полуколебаний в час и 50-часовым запасом хода. Так новые часы Zenith становятся одним из желанных подарков на Новый год.
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