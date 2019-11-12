Главный шляпник планеты Филип Трейси, чьи головные уборы носят Мадонна, Леди Гага, Сара-Джессика Паркер и вся британская королевская семья, возвращается в Петербург. В рамках мероприятий, посвященных десятилетию музея «Эрарта», пройдет выставка его работ, ранее не бывавших в России, — с использованием перьев, пластика, металла, меха, текстиля, искусственных и живых растений и даже электроприборов. Экспозиция откроется на втором этаже музея 4 сентября 2020 года и продлится до 10 января 2021 года.
В Петербурге пройдет выставка работ культового шляпника Филипа Трейси
Напомним, выставка шляпника уже проходила в «Эрарте» в 2015 году. Она состояла из 75 головных уборов, созданных Филипом Трейси за четверть века, в том числе самых трудоемких конструкций «Замок» и «Галеон XVII века». О них дизайнер рассказывал «Собака.ru» здесь.
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Леди Гага в головном уборе от Филипа Трейси
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Сара-Джессика Паркер в головном уборе от Филипа Трейси
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Кейт Миддлтон в головном уборе от Филипа Трейси
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Изабелла Блоу с аксессуаром от Филипа Трейси
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Виктория Бекхэм в головном уборе от Филипа Трейси
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Мадонна в головном уборе от Филипа Трейси
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Кэти Перри в головном уборе от Филипа Трейси
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