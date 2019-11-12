В Петербурге пройдет выставка работ культового шляпника Филипа Трейси

Главный шляпник планеты Филип Трейси, чьи головные уборы носят Мадонна, Леди Гага, Сара-Джессика Паркер и вся британская королевская семья, возвращается в Петербург. В рамках мероприятий, посвященных десятилетию музея «Эрарта», пройдет выставка его работ, ранее не бывавших в России, — с использованием перьев, пластика, металла, меха, текстиля, искусственных и живых растений и даже электроприборов. Экспозиция откроется на втором этаже музея 4 сентября 2020 года и продлится до 10 января 2021 года.