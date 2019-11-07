Фоторепортаж: как выглядит новый магазин UNIQLO в Доме Мод?

Историческое здание Дома Мод, в котором с 1968 года одевались главные ленинградские модницы, обзавелось новым жителем. В нем расположился первый в России магазин UNIQLO в форме стрит-ритейл («уличной торговли»): с двумя этажами, тремя выходами и длинными витринами. В новом пространстве японского бренда разместились бадлоны из овечьей шерсти, бесшовные пуховики, джинсы, разработанные в инновационном центре в Лос-Анджелесе, и рубашки, которые не требуют глажки, а также лимитированные коллекции — Unilqo X JW Anderson и Uniqlo U. «Собака.ru» показывает фото магазина первой и призывает увидеть его лично — уже с завтрашних 12:00!