Ридли Скотт снимет фильм об убийстве наследника империи Gucci. Главную роль в нем сыграет Леди Гага

Ридли Скотт снимает фильм об убийстве Маурицио Гуччи — наследника империи Gucci и внука ее основателя Гуччио Гуччи. В 1995 году Маурицио был застрелен на лестнице своего же офиса — по заявлению следствия, киллера наняла его бывшая жена Патриция Реджиани. За это она была осуждена на 26 лет, но вышла на свободу досрочно — в 2017 году. Роль Патриции Реджиани в проекте исполнит Леди Гага.