Дизайнер Альбер Эльбаз, который оставил пост креативного директора Lanvin в 2015 году после 14 лет сотрудничества, запускает собственный бренд AZ Fashion. Он подписал контракт с холдинговой компанией Richemont, которая специализируется на производстве люксовых товаров. По словам главы Richemont Йохана Руперта, его всегда вдохновляли «талант, изобретательность и тонкое понимание женщин» Альбера Эльбаза.
Дизайнер Альбер Эльбаз запускает собственный бренд
Напомним, кроме модного дома Lanvin, Альбер Эльбаз работал в Guy Laroche и Yves Saint Laurent. После ухода из большой моды, как рассказывал сам дизайнер, он занялся преподаванием, стал путешествовать и развиваться в других сферах. О возвращении Эльбаза в индустрию заговорили летом этого года: он выпустил совместную с Tod’s коллекцию обуви и сумок.
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