Дизайнер Альбер Эльбаз запускает собственный бренд

Напомним, кроме модного дома Lanvin, Альбер Эльбаз работал в Guy Laroche и Yves Saint Laurent. После ухода из большой моды, как рассказывал сам дизайнер, он занялся преподаванием, стал путешествовать и развиваться в других сферах. О возвращении Эльбаза в индустрию заговорили летом этого года: он выпустил совместную с Tod’s коллекцию обуви и сумок.