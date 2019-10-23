Новая рекламная кампания Dior Homme: автомобиль из «Назад в будущее» и миниатюрные сумочки-чемоданы

Dior Homme представили рекламную кампанию весенне-летней коллекции, над которой креативный директор мужской линии Ким Джонс работал вместе с американским художником, основателем дизайнерского бюро Snarkitecture Дэниелом Аршамом. Для показа бренда, который прошел в июне, Дэниел сделал четыре гипсовые фигуры в виде логотипа модного дома, которые стояли на подиумном покрытии из розового песка, а также «разрушенную» скульптуру-часы, которая стала продолжением его художественной серии Future Relic. Теперь же — уже на снимках из рекламной кампании — мы видим скульптуру в виде автомобиля DeLorean, известного по научно-фантастическому фильму «Назад в будущее» и ставшего частью концепции под названием «вымышленная археология». «Она символизирует крутое прошлое и будущее Dior», — комментирует сотрудничество с Дэниелом Аршамом Ким Джонс.