От Сальвадора Дали до Великого князя Дмитрия Павловича: Chanel выпустили фильм о мужчинах, повлиявших на Габриэль Шанель

Chanel представили 26-й анимационный фильм из цикла «Inside Chanel», который рассказывает историю модного дома. Он посвящен мужчинам, повлиявшим на его основательницу Габриэль Шанель, — возлюбленным, друзьям и творческим знакомым. Среди них — Этьен Бальсан, показавший Коко, что одежда для верховой езды может быть «в высшей степени элегантной», Артур Кейпел, ценивший ее умение искать во всем глубокий символизм, Хосе Мария Серт, прививший дизайнеру любовь к Венеции, Герцог Вестминстерский, открывший преимущества британского стиля, а также Великий князь Дмитрий Павлович, чьи ностальгические рассказы о запахах родной земли вдохновили ее на создание аромата Chanel №5. Кроме того, в фильме упоминаются Салвадор Дали и Пабло Пикассо, также оставившие след в творчестве Коко.