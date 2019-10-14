Бренд нижнего белья Victoria’s Secret представил свою первую инклюзивную рекламную кампанию. Ее героинями стали трансгендерная модель Мей Симон Лифшиц, плюс-сайз модель Али Тейт Катлер, а также модели Оливия Санг и Лаура Рахман-Кидд. Ранее компания L Brands Inc., в состав которой входит Victoria’s Secret, заявляла о том, что в рекламных кампаниях марки будут сниматься не только модели идеальных параметров (Victoria’s Secret называет их «ангелами»), но и простые девушки. Это обусловлено повышением интереса клиентов к неотретушированным снимкам моделей разных комплекций, а также снижением спроса на изделия Victoria’s Secret, в том числе ключевую вещь бренда — бра.
Victoria's Secret представили инклюзивную рекламную кампанию — с участием плюс-сайз и трансгендерной моделей
Напомним, ранее маркетинг-директор марки Эд Разек заявлял, что шоу Victoria’s Secret — «это фантазия», в которой он не видит места трансгендерам и плюс-сайз моделям. После развернувшегося скандала компанию L Brands Inc. покинула генеральный директор Ян Сингер, а сама марка, по сообщениям инсайдеров, отказалась от модного шоу, которое традиционно показывалось на телеэкранах. В августе также стало известно, что Эд Разек принял решение уйти из компании.
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