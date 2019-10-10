18+

Маргарет Куэлли из «Однажды...в Голливуде» стала новым амбассадором Celine

В начале сентября актриса Маргарет Куэлли, известная по роли Киски в «Однажды...в Голливуде», стала одной из самых модных девушек Венецианского кинофестиваля. На красной дорожке она выгуливала индивидуальные наряды от Gucci и Prada, а на фотоколле позировала в романтичных платьях от Miu Miu и Dior. Теперь мы, кажется, знаем, в чьих образах Маргарет появится на церемония «Золотой Глобус» и «Оскар»: Эди Слиман сфотографировал актрису для рекламной кампании сумки Chaîne Maillon Triomphe, сделав ее еще одной «Celine Girl» — наряду с Бри Ларсон, Люси Бойнтон и Леди Гагой. 

Напомним, ранее Маргарет Куэлли — между прочим, дочь актрисы Энди Макдауэлл и музыканта Пола Куэлли — снималась в лукбуке бренда Rodarte и рекламной кампании аромата Kenzo World. Да, девушка, которая исполняет безумные танцы в видео Спайка Джонса, это именно она! 

 

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
 
Алина Малютина,
Комментарии

Наши проекты