В начале сентября актриса Маргарет Куэлли, известная по роли Киски в «Однажды...в Голливуде», стала одной из самых модных девушек Венецианского кинофестиваля. На красной дорожке она выгуливала индивидуальные наряды от Gucci и Prada, а на фотоколле позировала в романтичных платьях от Miu Miu и Dior. Теперь мы, кажется, знаем, в чьих образах Маргарет появится на церемония «Золотой Глобус» и «Оскар»: Эди Слиман сфотографировал актрису для рекламной кампании сумки Chaîne Maillon Triomphe, сделав ее еще одной «Celine Girl» — наряду с Бри Ларсон, Люси Бойнтон и Леди Гагой.
Маргарет Куэлли из «Однажды...в Голливуде» стала новым амбассадором Celine
Напомним, ранее Маргарет Куэлли — между прочим, дочь актрисы Энди Макдауэлл и музыканта Пола Куэлли — снималась в лукбуке бренда Rodarte и рекламной кампании аромата Kenzo World. Да, девушка, которая исполняет безумные танцы в видео Спайка Джонса, это именно она!
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CELINE ESSENTIELS PORTRAIT OF AN ACTRESS ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARGARET FILMED IN PARIS BY @HEDISLIMANE IN SEPTEMBER 2019 SOUNDTRACK: SORRY "STARSTRUCK" ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CELINE "CHAÎNE MAILLON TRIOMPHE" BAG AVAILABLE NOW IN STORES AND ON CELINE.COM ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #CELINEPORTRAIT #CELINEBYHEDISLIMANE
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