Маргарет Куэлли из «Однажды...в Голливуде» стала новым амбассадором Celine

В начале сентября актриса Маргарет Куэлли, известная по роли Киски в «Однажды...в Голливуде», стала одной из самых модных девушек Венецианского кинофестиваля. На красной дорожке она выгуливала индивидуальные наряды от Gucci и Prada, а на фотоколле позировала в романтичных платьях от Miu Miu и Dior. Теперь мы, кажется, знаем, в чьих образах Маргарет появится на церемония «Золотой Глобус» и «Оскар»: Эди Слиман сфотографировал актрису для рекламной кампании сумки Chaîne Maillon Triomphe, сделав ее еще одной «Celine Girl» — наряду с Бри Ларсон, Люси Бойнтон и Леди Гагой.