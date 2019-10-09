«А голову ты не забыл?»: Джаред Лето потерял свою голову от Gucci — и объявил ее поиск

Один из самых эффектных образов на майском Балу Института костюма — Джаред Лето с дубликатом своей головы, выполненной студией Makinarium по заказу Gucci. Тогда актер и музыкант повторил фишку прошлогоднего показа итальянского бренда, на котором модели появились с своими же головами в руках. Однако, по его признанию в интервью GQ, «не имеет понятия» о том, где она находится сегодня. «Думаю, что кто-то мог ее украсть», — рассказывает Джаред Лето. — Если вы найдете ее, то принесите в ближайший магазин Gucci и обменяйте на пару грязных кроссовок».