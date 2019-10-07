Посмотрите атмосферный репортаж с бэкстейджа ДЛТ Fashion Show-2019

В прошлую пятницу в ДЛТ прошло традиционное Fashion Show, креативным директором которого выступила международный стилист Юлия Пелипас. Гости показа, в числе которых были Юлия Матвиенко, Вероника Куваева, Юрий Жирков, Покрас Лампас и Лиза Гусевская, увидели продуманные образы с прическами в стиле 1970-х и естественным макияжем, идеально выстроенную картинку. Но о том, сколько человек на самом деле над ней работало, сколько рейлов одежды было задействовано, чем занимались модели в процессе подготовки и как наблюдали за происходящим на подиуме, знают немногие. «Собака.ru» показывает — через атмосферный репортаж с бэкстейджа шоу.