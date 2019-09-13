Victoria’s Secret будут снимать в рекламных кампаниях не только супермоделей, но и обычных девушек

Компания L Brands Inc., в состав которой входят бренды Victoria’s Secret, Pink, Bath & Body Works, изменила маркетиговую стратегию. Как пишет издание The Wall Street Journal, в рекламных кампаниях марок будут сниматься не только модели идеальных параметров (Victoria’s Secret называет их «ангелами»), но и простые девушки. Это обусловлено повышением интереса клиентов к неотретушированным снимкам моделей разных комплекций, а также снижением спроса на изделия Victoria’s Secret, в том числе ключевую вещь бренда — бра.

Одной из ньюкамеров стала Валентина Сампайо — первая трансгендерная женщина на обложке французского Vogue: недавно она выложила в Instagram бэкстейдж со съемок с указанием Victoria’s Secret. До этого момента маркетинг-директор марки Эд Разек заявлял, что шоу Victoria’s Secret — «это фантазия», в которой он не видит места трансгендерам и плюс-сайз моделям. После развернувшегося скандала компанию L Brands Inc. покинула генеральный директор Ян Сингер, а сама марка, по сообщениям инсайдеров, отказалась от модного шоу, которое традиционно показывалось на телеэкранах. В августе также стало известно, что Эд Разек принял решение уйти из компании.