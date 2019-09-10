Как трансгендерные модели меняют фэшн-индустрию?

2019 год проходит под эгидой моделей-трансгендеров. В марте Натали Ветстлинг — амбассадор Louis Vuitton, Miu Miu и Prada — объявила о смене пола, в августе Валентина Сампайо — первая трангендерная женщина на обложке журнала Vogue — стала лицом Victoria’s Secret, а недавно Тедди Куинливан, которая сделала каминг-аут только после нескольких лет успешной карьеры, снялась в рекламной кампании косметической линии Chanel. «Собака.ru» рассказывает, как истории этих моделей меняют фэшн-индустрию, и почему в России (пока) такого не может быть.

Натали Вестлинг в рекламной кампании Louis Vuitton

Натали Вестлинг в рекламной кампании Miu Miu

Натали Вестлинг в рекламной кампании Chanel

Натали Вестлинг на показе Prada, коллекция осень-зима 2018/19

Натали Вестлинг на одном из своих последних показов — Louis Vuitton, весна-лето 2019

Натали Вестлинг на показе Marc Jacobs в сентябре 2018 года

Натан Вестлинг «Знакомьтесь, Натан Вестлинг», — написало издание CNN, которое впервые рассказало о смене пола 22-летней модели. В рыжеволосом пухлощеком мальчике, одетом в бланковую футболку Vans, не сразу признали высокую нордическую красавицу, ходившую по подиумам Dior, Etro, Fendi, JW Anderson и Saint Laurent с 2013 года. Чтобы начать чувствовать себя в «своем» (мужском) теле, Вестлингу пришлось в течение шести месяцев принимать тестостерон и, следовательно, поправиться на девять килограммов. Однако менее успешным модель от этого не стал: сейчас он снимается в рекламных кампаниях Prada, позирует для обложек i-D и Vogue L’Uomo, а также закрывает мужские и женские показы (в числе последних — бренд Helmut Lang).

Первое фото Натана Вестлинга, опубликованное в Instagram

Фото Натана Вестлинга, опубликованное в его Instagram

Натан Вестлинг (слева) в рекламной кампании Prada сезона осень-зима 2018/19

Натан Вестлинг на показе мужской коллекции Prada, весна-лето 2020

Натан Вестлинг на показе коллекции Helmut Lang, весна-лето 2020

«Я вырос в Скотсдейле, штат Аризона, где на таких людей как я или на геев, лесбиянок, любых представителей ЛГБТ-сообщества смотрят как на фриков просто из-за своего невежества и необразованности. Я вспоминаю, как находился на детской площадке дошкольных учреждений, разговаривал с девочками своего возраста и чувствовал себя совершенно неуместно. Я был далек от того, что они думали, о чем разговаривали, как двигались и все в этом духе. После я пообщался со своим другом-парнем, и в голове перещелкнуло. Это был момент, вызвавший вопросы о моем гендере и ставший более очевидным во время полового созревания, — рассказывал Натант Вестлинг CNN. — Первые два месяца переходного периода были тяжелыми, и только когда я начал видеть физические изменения, которые соответствовали моему психологическому состоянию, я наконец проснулся и начал жить. Сейчас я счастлив. Даже не представляю своего возвращения — там сплошная тьма».

Валентина Сампайо В отличие от Натана Вестлинга, Валентина Сампайо не хранит свои фотографии до смены пола. Первый пост в инстаграме модели датирован 2013 годом и рассказывает об отдыхе длинноволосой девушки вместе со своей семьей. Как рассказывала Сампайо в одном из интервью, первые мысли стать женщиной у нее появились гораздо раньше, еще в восемь лет, а уже в двенадцать она попросила называть себя другим именем: «Я всегда чувствовала себя девочкой, представляла свой мир воздушным, наполненным бутонами и розовым цветом». Вместе с тревел-снимками Валентина публиковала портреты юной Брук Шилдс, чей красотой публично восхищалась, эскизы платьев, в которых мечтала ходить по подиуму, а позже — бэкстейджи с дебютных показов, которые проходили в ее родной Бразилии. Однако первый опыт в моделинге для Сампайо не был удачным — работодатели отказались от ее услуг как только узнали о том, что она является трансгендерной женщиной. Пять лет назад, как объясняла девушка, этот факт еще вызывал неприятие у клиентов брендов.

«Я всегда чувствовала себя девочкой, представляла свой мир воздушным, наполненным бутонами и розовым цветом»

Первую международную рекламную кампанию Валентина сделала в 2016 году для марки Elseve. За ней последовали съемки для L’Oreal, который девушка представляет по сей день, а также для обложек бразильского Elle и французского Vogue, в истории которого до Сампайо не было трансгендерных девушек. «Эта роковая женщина родилась мальчиком, — писала главный редактор издания Эммануэль Альт. — Но она находится на обложке не только из-за своей внешности или харизматичной личности, но и потому, что (вместе с Кейтлин Дженнер, сестрами Вачовски и Кэролайн Косси) олицетворяет вековую, сложнейшую борьбу за признание, за перемены наших представлений о мужской и женской красоте. Сегодня трансгендерные люди получают премии как «женщины года», а телесериалы типа «Очевидного» имеют небывалый успех. Все это указывает на значительный прогресс в обществе и дает нам надежду, но битву получится выиграть только тогда, когда главному редактору не нужно будет объяснять, почему он поместил трансгендера на обложку журнала». Пламенная речь Эммануэль Альт, по-видимому, вдохновила редакторов турецкого L'Officiel, мексиканского Elle и бразильского Vogue, которые сделали кавер-сториз с Валентиной Сампайо, а также представителей бренда Victoria's Secret, которые ранее отрицали возможность участия трансгендерной девушки в своих фэшн-шоу. В августе этого года они предложили Валентине стать амбассадором линии нижнего белья — пусть и в ответ на обвинения в объективации женщин и отсутствии разнообразия на подиуме.

Тедди Куинливан

25-летняя модель Тедди Куинливан не только не хранила свои фотографии «до», но и вообще скрывала факт смены пола. Об этом она рассказала лишь в 2017 году, хотя карьеру (и сотрудничество с Louis Vuitton, Miu Miu, Saint Laurent, Marc Jacobs, Dries Van Noten и Ulyana Sergeenko) начала еще в 2015-м. «Меня зовут Тедди, и я — трансгендер», — написала она под Instagram-видео, в котором маленький мальчик примерял мамины туфли и платья. По словам Куинливан, она сделала это признание именно тогда, потому, что мир стал более толерантным к трансгендерным моделям. И в этом ничуть не ошиблась: Тедди, которая принимала гормоны с 17 лет, пытаясь спрятаться от школьных издевательств и избиений со стороны отца, поддержали Марк Джейкобс, Джереми Скотт, Александр Вотье и другие дизайнеры (не говоря уже о более 100 тысячах поклонников в инстаграме). Куинливан не только продолжила сотрудничать с мировыми брендами, но и стала открыто поддерживать ЛГБТ-сообщество. «В настоящее время администрация Дональда Трампа пытается определить пол как строго мужской или женский, основываясь на наличии тех или иных половых органов при рождении, — выступала она в инстаграме. — Эта позиция, возникшая из-за недостатка критического мышления и эмпатии, подразумевает, что то, что у вас в штанах, является социально более значимым чем то, как вы себя представляете в повседневной жизни. Но на самом деле человеческое восприятие гораздо более сложное, чем тело, в котором он родился. И на месте президента очень ограниченно полагать, что среди семи миллиардов людей нет тех, у кого физические и психологические аспекты не совпадают».

«Очень ограниченно полагать, что среди семи миллиардов людей нет тех, у кого физические и психологические аспекты не совпадают»

Ее высказывания приобрели больший масштаб и новую публику пару недель назад, когда Тедди Куинливан снялась в рекламной кампании косметической линии Chanel, став первой открытой трансгендерной женщиной за всю историю бренда. «Вся моя жизнь была борьбой, — писала она под кадрами, в которых красила губы новой помадой Rouge Coco. — С момента постоянных издевательств в школе, когда дети угрожали убить меня и описывали этот процесс в мельчайших деталях, и избиений со стороны отца до получения отклика от индустрии после моего рассказа о смене пола и сексуальных домогательствах на работе. Эта победа сделала все произошедшее стоящим. Спасибо всем, кто помог мечте превратиться в реальность!». К слову, новое назначение Тедди Куинливан не оставило равнодушными не только профессиональное фэшн-сообщество, но и читателей «Собака.ru»: «Какая красавица!», — писали некоторые из них в комментариях.

Трансгендерные модели в России По словам директора модельного агентства Aurora Model Management Руслана Кожиева, который отвечает в том числе за карьеру петербурженки Алины Болотиной, в России смелость, открытость и головокружительный успех, как у Натана, Валентины и Тедди (и более ранних примеров — Андреи Пежич, Хари Неф и Инес Рау) пока представить сложно. «Трансгендеры в нашей индустрии есть, но большинство из них не афишируют свою половую принадлежность. Хоть трансгендерность и исключили из списка "психических и поведенческих расстройств" (такое решение было принято Всемирной организацией здравоохранения в конце мая, но новая версия Международной классификации болезней вступит в силу лишь с 1 января 2022 года — Прим. ред.), отечественный менталитет все еще не изменился. Аудитория не подготовлена к таким новаторствам, а значит, модели, которые делают каминг-аут, не могут быть уверены в том, что их не покалечат». При этом успех трансгендерных моделей на Западе Руслан связывает не с «новой искренностью», а со стремлением привлечь внимание покупателей. «Согласитесь, не было бы упоминания о том, что Валентина Сампайо — трансгендер, не было бы такого интереса к ситуации. В данном случае все вертится вокруг одной цели — создать ажиотаж, шокировать публику и заработать деньги. Первые шаги к тому, чтобы это не вызывало такой реакции, сделаны, менталитет постепенно меняется. А к чему это приведет в России, увидим где-то через 10 лет».