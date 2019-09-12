После рождения третьего ребенка прима-балерина Театра Бориса Эйфмана Мария Абашова возвращается на сцену. Уже в октябре ее увидят в Берлине. Расспросили, как наша любимая героиня восстанавливает форму, что ей помогает всё успевать и чувствовать себя уверенной. Пока Мария рассказывала нам все свои секреты, она первой примерила луки из новой коллекции Tommy Hilfiger и Zendaya, созданной для сильных женщин.

О форме За время беременности я набрала 22 килограмма. Думала, что буду показывать в инстаграме, как я возвращаюсь в форму, но потом поняла, что это бессмысленно. Сложно что-то делать, когда мало спишь и сильно устаешь: я ложилась на мат и засыпала. Думала: «Ну зачем мне этот пресс? Муж говорит, что я и так очень красивая!» Меньше есть тоже не получается — пока кормишь грудью, нужно нормально питаться. Недавно разговаривали с Полиной Толстун: «Ты тоже ешь кашу с маслом?» — «Конечно!» На третьем месяце после рождения ребенка все нормализовалось само собой. Я вышла на работу, и после недели репетиций тело стало приобретать былую форму. Конечно, какой-то жирок на животе еще остался, висят четыре лишних килограмма, но все равно это хорошее достижение. Сейчас мой вес — 62 килограмма, а когда я танцую, вешу 56—57. Начну работать — и все лишнее должно уйти. О сцене Я планировала вернуться на сцену в начале октября в Пекине, но из-за того, что труппа уже уехала на гастроли, партнеров не осталось — я просто не успела отрепетировать постановку в паре. Они вернутся, и начнем. 16 октября летим в Берлин с «Анной Карениной» и, возможно, «Пигмалионом».

О силе Я из тех женщин, про которых говорят «парень в юбке». У меня редко бывают перепады настроения, в этом плане я доминирую над мужчинами в балете — им часто присущи типично женские черты: нарциссизм, капризность, нервозность. А у меня все строго: я понимаю, что дома меня ждут дети, и если я вырвалась и пришла, то работаю быстро, четко, без остановок. Меня часто спрашивают, как я умудряюсь все совмещать. Просто у меня очень мало времени и очень много дел.

Я сразу все делаю хорошо — с детства приучила себя работать с чистовика.

Не люблю репетировать много раз, быстро вхожу в спектакль. Когда планировалось, что я поеду на гастроли в Пекин, я спросила: «Как же так? Я не танцевала год, не видела этих партнеров, не танцевала с ними». Меня успокоили: «Маш, ну это же ты — ты станцуешь!». На работе я веду себя по-мужски: все решила, все сделала, всех успокоила, на поддержку забралась. Мне все говорили, что у мальчика не может родиться девочка, — я доказала, что может! О коллаборации Коллаборация Tommy Hilfiger и Zendaya получилась потрясающая! Хочется купить всё, очень крутые образы. Удобно, что вещи можно сочетать между собой, даже платье с юбкой — мы на съемке надели одно поверх другого! Больше всего мне понравился костюм — идеально сидит и невероятно стильный: приталенный пиджак и чуть расклешенные брюки. Просто вау!

О стиле Мой любимый стиль — кэжуал. Удобное слово, под него подходит все, что можно надеть с кроссовками. (Смеется.) Я очень люблю эксперименты в одежде, но случаются они только на съемках. В обычной жизни я настолько занята, что не крашусь и не наряжаюсь. Каждый вечер мечтаю: вот завтра надену платье, каблуки. А потом думаю — кто это увидит? Я доеду до гримерки, переоденусь, потом поеду обратно домой. Конечно, я шопоголик, покупаю остромодные вещи, но надеть их успеваю через год-два, когда они уже на сейле — как черепаха из мультика. (Смеется.) К сожалению, в Петербурге не принято устраивать приемы после спектаклей, на гастролях же это обычная практика — и тогда я стараюсь наряжаться. В таких ситуациях одежда придает мне уверенности. Мой самый смелый выход случился в Лос-Анджелесе. Я вышла в безапелляционном золотом платье из пайеток, у всех артистов глаза стали по пять копеек, а Борис Яковлевич сказал: «Вот она, золотая наша девочка!». Было приятно. О внешности Я комплексовала насчет высокого роста, стеснялась своих худых ног. Папа их все время называл спичками.

Красивой я себя почувствовала довольно поздно — во-первых, благодаря мужу, во-вторых, инстаграму.

Даже став примой, я не ощущала себя красивой. Прима ты только два часа в неделю, когда танцуешь на сцене перед зрителями, а в остальное время — джинсы натянула, рюкзачок за спину, села на метро и поехала домой. В балетном мире не принято говорить комплименты. Посмотрите аккаунт любой балерины: коллеги могут ее поздравить с днем рождения, с рождением ребенка, но никогда артист балета не напишет другому: «Боже, какая ты красивая, как тебе это идет!». Ну если только вы не подруги с детства. Наша проблема — всегда думать, что скажут другие. В моей профессии хочешь не хочешь, но ты должен слушать, что говорят педагог, публика, в обычной же жизни я стараюсь от этого абстрагироваться. Мне нравится абсолютная свобода самовыражения в Америке. Если на тебя там кто-то косо посмотрит, значит, это скорее всего русский. Только у нас принято с ног до головы критично осматривать других, да еще и комментарии отпускать.

Об инстаграме Инстаграм — это в каком-то смысле лечебница по избавлению от комплексов. Он очень раскрепощает. Ты обязательно найдешь подписчиков, которые будут восхищаться какой-то твоей чертой. Кому-то нравятся волосы, другим — руки, третьим — ноги. Конечно, есть модели, которые со всех ракурсов хороши, но среди успешных блогеров есть и плюс-сайз балерины с миллионами просмотров и другие нестандартные герои. Мне очень нравится вести прямые эфиры. Оказывается, я такая болтушка! Муж удивляется: «Как ты можешь час о чем-то разговаривать с незнакомыми людьми, которых ты даже не видишь?» После эфиров часто спрашивают: «А почему вы еще не в телевизоре? У вас такая грамотная речь!» И я думаю — правда, почему? Мне бы хотелось себя попробовать и в телевидении, и в кино. А сейчас, когда времени стало больше, предложения почему-то не сыпятся. Об уверенности Все так увлечены своей внешностью, но ведь уверенность приносит не только это. Не менее важны поступки, достижения. Уверенность в себе появляется, когда ты добиваешься какой-то цели, пусть даже небольшой: похудел на один килограмм, отказался от сладкого, пробежал первый километр. Поборол свою слабость и стал лучше. Тогда ты понимаешь, что и других, более высоких целей сможешь достичь. Сейчас я возвращаюсь в форму после года декретного отпуска. Стою на классе вместе со всеми и думаю: «Ну что, опозориться или пропустить движение?» Понятно, что сразу я не смогу поднять ногу так же высоко, как мои коллеги, которые тренировались весь сезон. Можно сделать вид, что меня отвлекло срочное дело, но я, конечно, выбрала позориться — раз, другой, третий, а на четвертый нога уже поднялась как надо.

Через эти тернии и приходят успех, уверенность. Ты начинаешь сам себя уважать.