Бренд обуви и аксессуаров UGG представил рекламную кампанию осенне-зимней коллекции. В съемке, автором которой выступил фотограф Фредерик Ауэрбах, известный по работам для дома Dior и журналов GQ и Marie Claire, приняли участие стилист Лука Саббат, певица Габи Уилсон, режиссер Кристал Моссиль, альпинист Даниэль Вудс, модель Лола МакДонелл и ее бойфренд, официальный фотограф группы Arctic Monkeys, Закери Майкл.