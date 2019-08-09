Новая рекламная кампания UGG: туманный Сан-Франциско и модели в домашних тапочках
Бренд обуви и аксессуаров UGG представил рекламную кампанию осенне-зимней коллекции. В съемке, автором которой выступил фотограф Фредерик Ауэрбах, известный по работам для дома Dior и журналов GQ и Marie Claire, приняли участие стилист Лука Саббат, певица Габи Уилсон, режиссер Кристал Моссиль, альпинист Даниэль Вудс, модель Лола МакДонелл и ее бойфренд, официальный фотограф группы Arctic Monkeys, Закери Майкл.
Герои, объединенные в «UGG Collective» (так называется международный проект бренда), позируют в локациях Сан-Франциско. На фоне величественных гор, диких лесов и тихих туманных пляжей домашние тапочки, меховые сандалии и кроссовки на высокой платформе смотрятся еще более аутентично!
Фото: архивы пресс-служб
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