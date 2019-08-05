У Victoria’s Secret появилась первая модель-трансгендер
22-летняя Валентина Сампайо — первая трангендерная женщина на обложке журнала Vogue — стала лицом бренда Victoria’s Secret. Она снялась в рекламной кампании молодежной линейки марки, выложив бэкстейдж фотосессии в свой Instagram-аккаунт.
Напомним, в прошлом году Victoria’s Secret столкнулись с обвинением в объективации женщин и отсутствии разнообразия на подиуме. Маркетинг-директор Эд Разек заявил, что шоу бренда — «это фантазия», в которой он не видит места трансгендерам и плюс-сайз моделям. После развернувшегося скандала компанию L Brands Inc., владеющей брендом Victoria’s Secret, покинула генеральный директор Ян Сингер, а сама марка, по сообщениям инсайдеров, отказалась от модного шоу, которое традиционно показывали на телеэкранах.
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