Журнал про российскую квир-культуру «Открытие» совместно с британским изданием The Calvert Journal показали фотопроект о российских квир-дизайнерах, дрэг-дивах «и других творческих кобр», которые не боятся быть собой. Для съемки герои выбрали одежду от российских дизайнеров и финалистов нашего конкурса «Новые имена в моде»: So Number One, MUR, MATH, It’s iRRELEVANT.

В съемке участвовала петербургская императрица квиркоммунизма Недос, создательницы проекта «Машно хозяйство», в рамках которого создаются скульптуры, конфеты, свечи и мыло по слепкам мужских и женских половых органов, арт-перформатор Дмитрий Попов, модель Рома Валеро, бодипозитив-фотограф Милая Оли, креативный директор Роман Гант и Катя Мессирош — химик, инженер, программист и транс-активист.

Одна из целей проекта — поддержать русскую креативную молодежь, рассказать их истории, а также выяснить, «что такое русский квир и как он выглядит». Съемки петербургской части проходили на пляже возле Петропавловской крепости — в одной их «горячих точек» туристического города и, по словам авторов проекта, сосредоточении российских стереотипов. «Медведи, балалайки, меха и купола для нас так же забавны, как и несвежие гетеронормативные идеи, застрявшие в головах большинства», — добавляют они.

«В этом проекте мы не только рассказываем о вдохновляющих и неизвестных еще всем людях, но и ищем ответ на вопрос «Что такое российских квир и как он выглядит?» Нам хотелось уйти от депрессивной пост-советской эстетики, которую уже вдоль и поперек изучили российские фотографы и Гоша Рубчинский. Мы верим в силу ЛГБТ-сообщества России и в лучшее будущее для него», — в свою очередь говорят авторы «Открытия».