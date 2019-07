Журнал про российскую квир-культуру «Открытие» совместно с британским изданием The Calvert Journal показали фотопроект о российских квир-дизайнерах, дрэг-дивах «и других творческих кобр», которые не боятся быть собой. Для съемки герои выбрали одежду от российских дизайнеров и финалистов нашего конкурса «Новые имена в моде»: So Number One, MUR, MATH, It’s iRRELEVANT.