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«Иметь татуировку неприлично»: ВЦИОМ расспросил россиян о наличии татуировок и отношении к ним

ВЦИОМ опросил россиян на предмет наличия татуировок и отношения к тем, кто их делает. Результаты появились на сайте ведомства: 

  • 88% соотечественников никогда не имели татуировок;
  • 58% нейтрально относятся к тем, кто их делает;
  • 15% понимают и поддерживают обладателей нательных рисунков;
  • 27% осуждают их;
  • 43% опрошенных считает, что татуировки говорят о стремлении человека выделиться;
  • 41% думает, что таким образом человек пытается соответствовать моде;
  • 27% связывают наличие татуировок с криминальным прошлым;
  • 20% видят в татуировке стремление к красоте;

  • 11% россиян имеют постоянные татуировки;

  • 18% среди них – мужчины;

  • 30%, по собственному признанию, сделали татуировки «по молодости или глупости»;

  • 29% обрели нательные татуировки в армии – в память о службе;

  • 19% указали в качестве причины необоснованное чем-либо желание сделать татуировку;

  • 27% опрошенных хотели бы в будущем избавиться от своих татуировок;

  • 35% из них старше 60 лет;

  • 34% объясняют желание избавиться от нательного рисунка чувством стыда и ощущением, что иметь татуировку неприлично; 

  • 33% россиян свели бы татуировку из-за ее низкого качества и отсутствия визуальной привлекательности;

  • 16% объяснили свое желание тем, что татуировка надоела и перестала нравиться.

  • Илина Словак. Фото из материала «Собака.ru» о неудачных и шокирующих татуировках

  • Николай Маркелов. Фото из материала «Собака.ru» о неудачных и шокирующих татуировках

  • Никита Торетто. Фото из материала «Собака.ru» о неудачных и шокирующих татуировках

«Родители на татуировки реагируют нейтрально, они придерживаются мнения, что каждый живет так, как хочет — мама даже добавляла мне на первую "картинку". Бодрые ребята! Друзья тоже в основном реагируют положительно, хотя некоторые, конечно, пытались поучить морали. Ни с одной татуировкой расставаться не хочу, наоборот, продолжу делать изображения с персонажами мультфильма, мемами — сплю и вижу идеи тату, которых никогда ни у кого не было!», — рассказывала «Собака.ru» героиня, которая имеет на теле рисунки в виде пивных банок, автомобилей и символических цифр. 

«Первую татуировку в 18 лет мне "подарила" мама, а в 19 я уже начал забивать лицо — "гробом", фамилией, надписью "Протест". Мне понравилось, как на меня реагировали люди, чувствовал себя уверенно и комфортно, хотелось набивать еще и еще. Как-то мой мастер спросил "зачем это все?", а я ответил "нечего терять". Через какое-то время мы уже делали эту фразу у меня на лице — теперь она занимает его большую часть», — продолжал другой герой нашего материала Николай Маркелов. 

«Люди бьют на лице надписи, ножи, прочую черно-белую банальную чушь, а действительно красивых цветных тату мало. Я решил сделать на виске что-то связанное с музыкой — не могу без нее жить, это моя вторая вселенная. До акулы в наушниках у меня на лице уже был нотный стан — набил его полтора года назад и до сих пор любуюсь. На обе татуировки люди реагируют с удивлением, расспрашивают, просят сфотографироваться. Некоторые даже машины останавливают и подзывают, чтобы разглядеть поближе. Естественно, многие считают меня отбитым, но в лицо никто этого не говорил», — рассказывал о причинах создания татуировки Никита Торетто. 

Все интервью обладателей необычных татуировок можно прочитать здесь. 

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