ВЦИОМ опросил россиян на предмет наличия татуировок и отношения к тем, кто их делает. Результаты появились на сайте ведомства:

«Родители на татуировки реагируют нейтрально, они придерживаются мнения, что каждый живет так, как хочет — мама даже добавляла мне на первую "картинку". Бодрые ребята! Друзья тоже в основном реагируют положительно, хотя некоторые, конечно, пытались поучить морали. Ни с одной татуировкой расставаться не хочу, наоборот, продолжу делать изображения с персонажами мультфильма, мемами — сплю и вижу идеи тату, которых никогда ни у кого не было!», — рассказывала «Собака.ru» героиня, которая имеет на теле рисунки в виде пивных банок, автомобилей и символических цифр.

«Первую татуировку в 18 лет мне "подарила" мама, а в 19 я уже начал забивать лицо — "гробом", фамилией, надписью "Протест". Мне понравилось, как на меня реагировали люди, чувствовал себя уверенно и комфортно, хотелось набивать еще и еще. Как-то мой мастер спросил "зачем это все?", а я ответил "нечего терять". Через какое-то время мы уже делали эту фразу у меня на лице — теперь она занимает его большую часть», — продолжал другой герой нашего материала Николай Маркелов.

«Люди бьют на лице надписи, ножи, прочую черно-белую банальную чушь, а действительно красивых цветных тату мало. Я решил сделать на виске что-то связанное с музыкой — не могу без нее жить, это моя вторая вселенная. До акулы в наушниках у меня на лице уже был нотный стан — набил его полтора года назад и до сих пор любуюсь. На обе татуировки люди реагируют с удивлением, расспрашивают, просят сфотографироваться. Некоторые даже машины останавливают и подзывают, чтобы разглядеть поближе. Естественно, многие считают меня отбитым, но в лицо никто этого не говорил», — рассказывал о причинах создания татуировки Никита Торетто.

Все интервью обладателей необычных татуировок можно прочитать здесь.