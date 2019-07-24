«Иметь татуировку неприлично»: ВЦИОМ расспросил россиян о наличии татуировок и отношении к ним
ВЦИОМ опросил россиян на предмет наличия татуировок и отношения к тем, кто их делает. Результаты появились на сайте ведомства:
- 88% соотечественников никогда не имели татуировок;
- 58% нейтрально относятся к тем, кто их делает;
- 15% понимают и поддерживают обладателей нательных рисунков;
- 27% осуждают их;
- 43% опрошенных считает, что татуировки говорят о стремлении человека выделиться;
- 41% думает, что таким образом человек пытается соответствовать моде;
- 27% связывают наличие татуировок с криминальным прошлым;
- 20% видят в татуировке стремление к красоте;
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11% россиян имеют постоянные татуировки;
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18% среди них – мужчины;
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30%, по собственному признанию, сделали татуировки «по молодости или глупости»;
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29% обрели нательные татуировки в армии – в память о службе;
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19% указали в качестве причины необоснованное чем-либо желание сделать татуировку;
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27% опрошенных хотели бы в будущем избавиться от своих татуировок;
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35% из них старше 60 лет;
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34% объясняют желание избавиться от нательного рисунка чувством стыда и ощущением, что иметь татуировку неприлично;
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33% россиян свели бы татуировку из-за ее низкого качества и отсутствия визуальной привлекательности;
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16% объяснили свое желание тем, что татуировка надоела и перестала нравиться.
«Родители на татуировки реагируют нейтрально, они придерживаются мнения, что каждый живет так, как хочет — мама даже добавляла мне на первую "картинку". Бодрые ребята! Друзья тоже в основном реагируют положительно, хотя некоторые, конечно, пытались поучить морали. Ни с одной татуировкой расставаться не хочу, наоборот, продолжу делать изображения с персонажами мультфильма, мемами — сплю и вижу идеи тату, которых никогда ни у кого не было!», — рассказывала «Собака.ru» героиня, которая имеет на теле рисунки в виде пивных банок, автомобилей и символических цифр.
«Первую татуировку в 18 лет мне "подарила" мама, а в 19 я уже начал забивать лицо — "гробом", фамилией, надписью "Протест". Мне понравилось, как на меня реагировали люди, чувствовал себя уверенно и комфортно, хотелось набивать еще и еще. Как-то мой мастер спросил "зачем это все?", а я ответил "нечего терять". Через какое-то время мы уже делали эту фразу у меня на лице — теперь она занимает его большую часть», — продолжал другой герой нашего материала Николай Маркелов.
«Люди бьют на лице надписи, ножи, прочую черно-белую банальную чушь, а действительно красивых цветных тату мало. Я решил сделать на виске что-то связанное с музыкой — не могу без нее жить, это моя вторая вселенная. До акулы в наушниках у меня на лице уже был нотный стан — набил его полтора года назад и до сих пор любуюсь. На обе татуировки люди реагируют с удивлением, расспрашивают, просят сфотографироваться. Некоторые даже машины останавливают и подзывают, чтобы разглядеть поближе. Естественно, многие считают меня отбитым, но в лицо никто этого не говорил», — рассказывал о причинах создания татуировки Никита Торетто.
Все интервью обладателей необычных татуировок можно прочитать здесь.
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