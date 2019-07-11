Новая рекламная кампания Dior: связь Кристиана Диора с искусством и картины Раймонда Петтибона
Dior опубликовали новую рекламную кампанию — на этот раз мужской коллекции сезона осень-зима 2019/20. Она рассказывает о связи Кристина Диора с миром искусства: до основания собственного бренда в 1946 году он мечтал стать великим художником и даже открыл частную Галерею искусств с картинами Дерена, Матисса, Пикассо и Брака. Однако в промо-съемке от Стивена Мейзела фигурируют работы другого автора — Раймонда Петтибона, разложенные на полу. «Мы выбрали наши любимые картины Раймонда, которые раньше никто не видел. Мне они очень нравятся», — комментирует креативный директор мужской линии Dior Ким Джонс.
Напомним, ранее Раймонд Петтибон переосмыслил для бренда портрет Моны Лизы, который появился на расшитой рубашке и закрыл осенне-зимнее шоу. На создание вещи было потрачено 1600 часов кропотливого ручного труда 12 работников из команды Кима Джонса. Помимо нее, в коллекцию вошли риталенные пиджаки с имитацией поясов оби, костюмы в полоску с футуристичными перчатками и разноцветные свитеры, надетые на кожаные штаны.
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