Новая рекламная кампания Dior: связь Кристиана Диора с искусством и картины Раймонда Петтибона

Dior опубликовали новую рекламную кампанию — на этот раз мужской коллекции сезона осень-зима 2019/20. Она рассказывает о связи Кристина Диора с миром искусства: до основания собственного бренда в 1946 году он мечтал стать великим художником и даже открыл частную Галерею искусств с картинами Дерена, Матисса, Пикассо и Брака. Однако в промо-съемке от Стивена Мейзела фигурируют работы другого автора — Раймонда Петтибона, разложенные на полу. «Мы выбрали наши любимые картины Раймонда, которые раньше никто не видел. Мне они очень нравятся», — комментирует креативный директор мужской линии Dior Ким Джонс.