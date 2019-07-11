50 лучших платьев от Джорджо Армани на красных дорожках

Коллекции Джорджо Армани — одного из последних представителей «старой гвардии» дизайнеров — считают классическими и от этого скучными. А вот его работы для фильмов и красных дорожек уже на протяжении трех десятилетий удостаиваются почетных наград и особого внимания прессы. В честь 85-летия Армани «Собака.ru» рассказывает об этой важной части его творчества — через наряды Джоди Фостер, Джулии Робертс, Николь Кидман и Кейт Бланшетт, которые навсегда изменили дресс-код голливудских мероприятий.

Джорджо Армани

Джорджо Армани — один из немногих, кого еще можно назвать устаревшим словом «модельер». Одноименную студию по пошиву одежды он открыл в 1970 году, отчислившись с медицинского факультета Болонского университета, отслужив в итальянских войсках, проработав подсобным рабочим (а после — оформителем витрин и байером) в миланском универмаге La Rinascente и получив навыки конструктора и стилиста у Nino Cerruti, Emanuel Ungaro и Ermenegildo Zegna. Первые коллекции мужской одежды, которые выходили под брендом Giorgio Armani с 1974 года, совершили настоящую революцию в мире моды: дизайнер отказался от подкладки, уплотнителей и подплечников у классических пиджаков, сделав их более удобными и соблазнительными (за счет подчеркнутой линии талии и ниже расположенной пуговицы). Они сразу же стали хитом продаж в Италии, а уже через пару лет попали на мировые экраны: в 1980 году в прокат вышел фильм Пола Шредера «Американский Жигало», для которого Джорджо Армани одел исполнителя главной роли Ричарда Гира.

Фрэнсис Берген и Ричард Гир в фильме «Американский жиголо», 1980

Энди Гарсиа, Шон Коннери, Кевин Костнер и Чарльз Мартин Смит в фильме «Неприкасаемые», 1987

Джо Пеши, Рэй Лиотта и Роберт Де Ниро в фильме «Славные парни», 1990

Кристиан Бейл в фильме «Темный рыцарь», 2008

Брэд Питт и Диана Крюгер в фильме «Бесславные ублюдки», 2009

Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит», 2013

Джоди Фостер в фильме «Элизиум — рай не на земле», 2013

В последующие годы дизайнер разработал костюмы для сотни художественных лент, в том числе «Красотка», «Неприкасаемые», «Славные парни», «Бесславные ублюдки», «Тринадцать друзей Оушена», «Казино Рояль», «Миссия невыполнима», «Волк с Уолл-стрит» и «Темный рыцарь». Супергеройские образы даже получали специальные отметки: например, на внутренней части пиджака Кристиана Бейла, сыгравшего «Бэтмена» в фильмах Кристофера Нолана, была вышита фраза «Giorgio Armani for Bruce Wayne».

Дайан Китон в Armani на церемонии Оскар-1978

Джоди Фостер в Armani на церемонии Оскар-1992

Джулия Робертс в Armani на церемонии Золотой Глобус-1990

Мишель Пфайффер в Armani на церемонии Оскар-1990

Джулия Робертс в Armani, 1990

Брюс Уиллис и Дэми Мур в Armani на церемонии Золотой Глобус-1991

Джоди Фостер в Armani на церемонии Оскар-1995

Анджелина Джоли в Armani на церемонии Золотой Глобус-1998

Бейонсе в Armani Prive на церемони Оскар-2007

Том Круз и Кэти Холмс в Armani, 2007

Собственно, актеры и актрисы, сыгравшие в блокбастерах в костюмах Giorgio Armani, также выходили в образах бренда на премьеры, церемонии и кинофестивали. В прошлом веке «искусства одевания на красную дорожку» попросту не существовало: либо звезда выбирала наряд у художника по костюмам своего фильма, либо собиралась на мероприятие сама. Джорджо Армани навсегда изменил эти правила: помимо исполнителей ролей в дружественных лентах, его команда обзванивала потенциальных шоу-стопперов «Оскара» и «Золотого Глобуса», предлагая одеться в новом бутике Armani на Родео-Драйв. «Вы видели, как эти девушки ходят по красной дорожке? Правильно ходить на каблуках очень важно, это явный признак породы. Не то чтобы я сам родился благородным, но… — задумывался тогда Джорджо Армани. — Знаете, чего не хватает? Старой доброй профессии Пигмалиона, как в "Моей прекрасной леди"!»

Джулия Робертс и Джорджо Армани в Armani, 2008

Дэвид и Виктория Бекхэм в Armani Prive на Met Gala-2008

Меган Фокс в Armani Prive на премьере фильма Трансформеры-2, 2009

Аманда Сейфрид в Armani Prive на церемонии Оскар-2010

Леди Гага в Amani Prive на церемонии Grammy-2010

Дженнифер Лопес в Armani Prive на церемонии Оскар-2010

Софи Лорен в Armani Prive на церемонии Золотой Глобус-2010

Мила Йовович в Armani Prive на церемонии Золотой Глобус-2011

Энн Хэтэуэй в Armani Prive на церемоии Золотой Глобус-2011

Риз Уизерспун в Armani Prive на церемонии Оскар-2011

Дайан Китон и Джоди Фостер были одними из первых девушек, которые (не без сомнений) согласились на предложение итальянского бренда. И для каждой из них минималистичные брючные костюмы Armani стали победными: Китон получила свой единственный «Оскар» за роль в «Энни Холл», а Фостер — статуэтки за «Молчание ягнят» и «Обвиняемые». Наряды от Джорджо Армани обрели не только модный, но и символический смысл: актрисы будто бы верили, что они приносят удачу, и буквально выстраивались в очередь перед дверями голливудского бутика. Это Дэми Мур, Анджелина Джоли, Кэти Холмс, которая также заказала у дизайнера свадебное платье, и Виктория Бекхэм, снявшаяся в рекламе нижнего белья его второй линейки — Emporio Armani. «Армани сделал красную дорожку профессиональной, — объяснял историк моды Гароль Кода, который в 2000 году был соорганизатором выставки дизайнера в Музее Гуггенхайма. — Он перенес туда магию кино, которую исторически создавали киностудии».

Джессика Честейн в Armani Prive на Каннском кинофестивале-2012

Адель в Armani Prive на церемонии Grammy-2012

Гленн Клоуз в Armani Prive на церемонии Золотой Глобус-2012

Рианна в Armani Prive на церемонии Grammy-2012

Марго Робби в Armani Prive на премьере фильма «Волк с Уолл-стрит», 2013

Кейт Бланшетт в Armani Prive на церемонии Оскар-2014

Сара Полсон в Armani Prive на церемонии Emmy-2014

Зои Кравиц в Armani Prive на Венецианском кинофестивале-2014

Джулианна Мур в Armani Prive на Каннском кинофестивале-2015

Наоми Уоттс в Armani Prive на Каннском кинофестивале-2015

К середине нулевых годов желающих выйти на «Оскар», «Grammy» и другие церемонии стало так много, что Джорджо Армани решил не делать платья индивидуально, а предлагать их из специально созданной кутюрной линии Armani Prive. В ней дизайнер стал отходить от своего главного правила «простота и ничего лишнего» и добавлять к элегантным силуэтам фиолетовые перья, обильные блестки, расклешенные юбки и нашитые цветы. В одном из платьев со стейтмент-элементами пришла за «Оскаром» в 2014 году Кейт Бланшетт — одна из неизменных клиенток бренда и амбассадор парфюма Giorgio Armani Sì. Ее любовь к творчеству дизайнера можно проиллюстрировать черным кружевным платьем, надетым (вопреки всем правилам дресс-кода) дважды — на «Золотом Глобусе» в 2014-м и на Каннском кинофестивале в 2018 году.

Наоми Уоттс в Armani Prive на церемонии Оскар-2015

Кейт Бланшетт в Armani Prive на церемонии Оскар-2016

Джулия Робертс в Armani Prive на Каннском кинофестивале-2016

Изабель Юппер в Armani Prive на церемонии Оскар-2017

Наоми Уоттс в Armani Prive на церемонии Оскар-2016

Николь Кидман в Armani Prive на церемонии Оскар-2017

Эмма Робертс в Armani Vintage на церемонии Оскар-2017

Николь Кидман в Armani Prive на церемонии BAFTA-2017

Рианна в Armani Prive на церемонии Grammy-2017

Тина Кунаки в Armani Prive на Каннском кинофестивале-2017

Джорджо Армани не только создал красные дорожки в их современном понимании, но еще и показал их рекламный, имиджевый и коммерческий потенциал. Несмотря на то, что теперь за право называться «королем вечернего дресс-кода» с итальянским брендом конкурируют Atelier Versace, Chanel Couture, Christian Dior, Brandon Maxwell и Elie Saab (которые также одевают звезд из А-листа — от Мерил Стрип до Леди Гаги), у Армани меньше клиентов не становится. И возможно, именно это (ну, и наличие одноименных отелей, ресторанов и линейки мебели, конечно) помогло ему стать богатейшим дизайнером современности и сохранить независимость своей марки. «Независимость — ключевой элемент, на котором я построил свой бизнес. И это последнее, от чего я готов отказаться», — говорил он.

Кейт Бланшетт в Armani Prive на Венецианском кинофестивале-2018

Николь Кидман в Armani Prive на церемонии Оскар-2018

Эллисон Уильямс в Armani Prive на церемонии Оскар-2018

Джессика Честейн в Armani Prive на церемонии Золотой Глобус-2018

Леди Гага в Armani Prive на премьере фильма «Звезда Родилась» в Торонто, 2018

Пинк в Armani Prive на церемонии Grammy-2018

Хейли Стейнфилд в Armani Prive на церемонии MTV Europe Music Awards-2018

Кейт Бланшетт в Armani Prive на Каннском кинофестивале-2018

Дакота Фаннинг в Giorgio Armani на Каннском кинофестивале-2019

Анна Винтур в Giorgio Armani на Met Gala-2019