Prada сняли видео-кампанию в панорамном формате

В сети появилось видео-продолжение рекламной кампании Prada, снятой фотографом Вилли Вандерперре. Оно сделано в панорамном формате и показывает все новинки женской и мужской осенне-зимних коллекций : свитшоты с изображением Франкенштейна, нейлоновые шапки-ушанки, куртки в военной стилистике и серьги и виде ромашек.

В съемках приняли участие Джиджи Хадид, Сара Чой, Фрея Беха, Анок Яй, Ребекка Ли Лонгендгейк, Мод Ховелакен и Натан Вестлинг, который в марте этого года сменил пол. Все они перемещаются по заброшенному зданию: от разбитого цветочного сада (растения которого повторяются в принтах нарядов) до научной лаборатории, а от панорамной крыши — обратно в цветочный сад.