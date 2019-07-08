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Prada сняли видео-кампанию в панорамном формате

В сети появилось видео-продолжение рекламной кампании Prada, снятой фотографом Вилли Вандерперре. Оно сделано в панорамном формате и показывает все новинки женской и мужской осенне-зимних коллекций: свитшоты с изображением Франкенштейна, нейлоновые шапки-ушанки, куртки в военной стилистике и серьги и виде ромашек. 

 

 

В съемках приняли участие Джиджи Хадид, Сара Чой, Фрея Беха, Анок Яй, Ребекка Ли Лонгендгейк, Мод Ховелакен и Натан Вестлинг, который в марте этого года сменил пол. Все они перемещаются по заброшенному зданию: от разбитого цветочного сада (растения которого повторяются в принтах нарядов) до научной лаборатории, а от панорамной крыши — обратно в цветочный сад. 

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