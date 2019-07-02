Ника Белоцерковская стала героиней обложки июльского номера «Собака.ru»
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На Нике: водолазка, юбка, колье, браслеты, кольцо Dior
Наш издатель, автор кулинарных бестселлеров, основательница гастрономической школы, друг фонда «Ночлежка» и фотограф с 680 тысячами подписчиков в инстаграме Ника Белоцерковская стала героиней обложки июльского номера «Собака.ru». Самая остроумная пифия современности позировала фотографу Николаю Зверкову в образах Dior во время Венецианской биеннале.
Туда же под видом интервьюера отправился психотерапевт Андрей Курпатов, расспросивший Нику о том, как появился медиа проект «Собака.ru», почему Петербург и глянец — несовместимые понятия, с чего начались ее «Рецептыши» и как профессия мультипликатора помогает ей вести инстаграм.
Ника Белоцерковская
Андрею Курпатову в интервью «Собака.ru»
«Я, наверное, стала тогда единственной, кто отказал Первому каналу с формулировкой "что за волшебная палочка, которая превращает всех в лохов". Тут я извинюсь! Дело было так. Я предложила вашей команде снимать программу о гастрономических путешествиях, но мне ответили, что такой формат в России не катит и нам необходима студия. Тогда я отказалась, на что мне сказали: "Ну хорошо, давайте делать гид по путешествиям, но мы вам в программу интегрируем любимцев нашего канала". Я согласилась с условием, что это должны быть интересные для меня персонажи. И мы договорились, по-моему, на Шнурова, Любовь Успенскую, еще кого-то. А вскоре мне позвонили и говорят: "К вам вылетают Ангелина Вовк и Елена Проклова". Я даже не знала, кто это. Открыла Интернет, заорала и решила, что нет, этого не будет никогда»
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