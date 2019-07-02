Наш издатель, автор кулинарных бестселлеров, основательница гастрономической школы, друг фонда «Ночлежка» и фотограф с 680 тысячами подписчиков в инстаграме Ника Белоцерковская стала героиней обложки июльского номера «Собака.ru». Самая остроумная пифия современности позировала фотографу Николаю Зверкову в образах Dior во время Венецианской биеннале.

Туда же под видом интервьюера отправился психотерапевт Андрей Курпатов, расспросивший Нику о том, как появился медиа проект «Собака.ru», почему Петербург и глянец — несовместимые понятия, с чего начались ее «Рецептыши» и как профессия мультипликатора помогает ей вести инстаграм.