Актриса Полина Филоненко запустила собственный бренд одежды KOTOISA — посмотрите его первую коллекцию

актриса

«Идея пришла спонтанно: я вернулась с очередных съемок домой и как всегда с покупкой — пижамой. Я фанат пижам! Много времени провожу в поездах и гостиницах, а эта одежда дарит ощущение дома, который всегда со мной. Очередная пижама была красивая, но плохого качества. Поэтому я подумала — почему бы мне самой не сшить нормальную модель?

Поскольку бренд только зарождается, я сейчас решаю, что будет оставаться в постоянной коллекции, а какие модели будут меняться. Здесь все зависит от обратной связи с нашими покупателями. Пока точно известно, что к осени у нас появятся теплые кардиганы — они будут сочетаться по цветам с летней коллекцией. В ней я старалась передать оттенки пионов — от нежного белого до глубокого бордо»