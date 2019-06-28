Актриса Полина Филоненко запустила собственный бренд одежды KOTOISA — посмотрите его первую коллекцию
Актриса Полина Филоненко анонсировала запуск собственного бренда KOTOISA. Сперва под ним планировался выход классических шелковых пижам, но теперь в ассортимент добавились комбинации, топы и рубашки, «в которых можно не только спать, но и ходить на встречи и даже светские мероприятия».
Полина Филоненко
актриса
«Идея пришла спонтанно: я вернулась с очередных съемок домой и как всегда с покупкой — пижамой. Я фанат пижам! Много времени провожу в поездах и гостиницах, а эта одежда дарит ощущение дома, который всегда со мной. Очередная пижама была красивая, но плохого качества. Поэтому я подумала — почему бы мне самой не сшить нормальную модель?
Поскольку бренд только зарождается, я сейчас решаю, что будет оставаться в постоянной коллекции, а какие модели будут меняться. Здесь все зависит от обратной связи с нашими покупателями. Пока точно известно, что к осени у нас появятся теплые кардиганы — они будут сочетаться по цветам с летней коллекцией. В ней я старалась передать оттенки пионов — от нежного белого до глубокого бордо»
Все ткани и фурнитуру Полина закупает в Петербурге, но в будущем планирует выпускать коллекции из натурального итальянского шелка. Сейчас цены на модели варьируются от 2000 рублей (за топ) до 7000 рублей (за пижамы), а приобрести их можно через инстаграм @kotoisastore и сайт.
Фото: Маша Джонсон
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