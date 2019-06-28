«Сестринство глобально»: Dior показали рекламную кампанию весенне-летней коллекции

Dior показали рекламную кампанию осенне-зимней коллекции, посвященной британской культуре — в частности моде 1950-х и субкультуре Teddy Boys. Ее автором впервые стала фотограф Бриджит Нидермайeр, известная фотографиями женщин рядом с головами поросят, курицами, моллюсками или морскими ежами. Ранее она снималась в проекте Dior #TheWomenBehindTheLens, а также фотографировала весенне-летнюю «балетную» коллекцию французского бренда для Vogue Italia.