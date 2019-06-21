Мэрил Стрип — 70 лет! Как менялся стиль оскароносной актрисы?

Завтра трехкратной обладательнице премии «Оскар» (и 21-кратной номинантки!) Мэрил Стрип исполняется семьдесят лет. Пять лет назад мы уже делали разбор ее стиля (макияжа без акцентов, причесок без локонов и любимых платьев-балахонов), а теперь рассказываем, как он менялся все это время. Спойлер: без игнорирования дресс-кода, отказа от кутюрных платьев и скандалов с Карлом Лагерфельдом не обошлось!

Мэрил Стрип в юности

Мэрил Стрип в юности

Мэрил Стрип и Дон Гаммер на церемонии вручения премии «Оскар», 1979

Постер к фильму «Крамер против Крамера», 1979

На церемонии вручения премии «Оскар», 1980

1982 год

«Я думаю об одежде настолько мало, насколько это вообще возможно», — говорила в одном из интервью американская актриса. А через несколько лет добавляла: «Платить за сумку две тысячи евро? Да я лучше буду носить косметичку в зубах!» С самого первого появления в полнометражном фильме — мелодраме Фреда Циннеманна «Джулия», в котором Мэрил Стрип сыграла Энн-Мари, она относилась к моде так же холодно, как и к некоторым ролям. Зачастую она соглашалась на предложения не из-за творческого интереса, а по личным причинам: например, в том же фильме играл ее возлюбленный (Джон Казале в «Охотнике на оленей») или роль давала возможность высказаться на темы феминизма (Маргарет Тэтчер в «Железной леди» и Эммелин Панкхерст в «Суфражистке»). Тем не менее образы и в кино, и на красной дорожке у актрисы получались безупречными и вошли в мудборд режиссеров и дизайнеров в последующие десятки лет.

На церемонии вручения премии «Оскар», 1987

1988 год

В Givenchy на церемонии «Золотой глобус», 1989

На Аллее славы в Голливуде, 1998

1999 год

На церемонии вручения премии «Оскар», 1999

На афтепати «Оскара», 2000

На церемонии SAG Awards, 2000

На церемонии «Золотой глобус», 2003

На церемонии SAG Awards, 2004

Многие выходы Мэрил Стрип в 1970-1990-х годах предопределили современные тренды: костюмы на два размера больше, замешанные с деревянными башмаками, кислотные комбинезоны, надетые с ковбойскими сапогами, или жакеты «из платков», стилизованные бусами в этническом стиле, переиздаются подиумными брендами, а после попадают к нам в гардероб. Сегодня этот феномен назвали бы «эффектом Рианны»: звезда, которая не пытается войти в список best dressed и вообще выходит на мероприятия «на домашнем», становится реформатором моды и превозносится мировыми СМИ. И если в случае с барбадосской певицей работают бархатные костюмы, будуарные халаты и вьетнамки на каблуках, то фирменные коды американской актрисы — это очки с диоптриями, отсутствие укладки и «no make up».

На церемонии вручения премии Emmy, 2004

На премьере фильма «Маньчжурский кандидат», 2004

В платье Valentino и с дизайнером Валентино Гаравани, 2005

На премьере фильма «Мамма Mia!», 2008

В Alberta Ferretti на церемонии вручения премии «Оскар», 2009

На церемонии вручения премии «Оскар», 2011

В Vivienne Westwood на церемонии BAFTA, 2012

На церемонии вручения премии «Оскар», 2012

В Lanvin на церемонии вручения премии «Оскар», 2013

В Lanvin на церемонии вручения премии «Оскар», 2015

Хотя есть в биографии Мэрил Стрип и тщательно продуманные образы: после роли Маргарет Тэтчер в фильме «Железная леди» и вплоть до церемонии «Оскар» в 2012 году (тогда, по словам прессы, «актриса вступила в гонку за почетной статуэткой») она развернула промо-кампанию имени себя. Помогала ей в этом Зои Бак — стилист, которая подбирала для нее образы с глубокими декольте, массивными украшениями и лодочками в тон платью. Аксессуары, макияж и (небывалую!) укладку звезды хотелось разглядывать, а потом так же долго обсуждать — что, собственно, и делали ее поклонники и фэшн-эксперты.

В Issey Miyake, 2015 год

В Valentino Премии Гильдии дизайнеров костюмов, 2017

В Givenchy на церемонии «Золотой глобус», 2017

В Valentino на SAG Awards, 2017

В Elie Saab на церемонии вручения премии «Оскар», 2017

В блузе Erdem на премьере фильма «Секретное досье», 2018

Мэрил Стрип и американская активистка Ai-jen Poo на церемонии «Золотой глобус», 2018

В Elie Saab на премьере фильма «Мэри Поппинс возвращается», 2018

В Dior на церемонии вручения премии «Оскар», 2018

В Oscar de la Renta на премьере второго сезона сериала «Большая маленькая ложь», 2019

Тогда же в пул любимых брендов актрисы — Valentino, Alberta Ferretti и Givenchy — добавились другие международные марки — Erdem, Lanvin, Dior и Elie Saab. У первого Мэрил выбирала цветочные блузы, которые быстро стали ее визитной карточкой, у второго — переливающиеся платья, напоминающие о ее же образах в 1980-х годах, у третьего — минималистичные наряды, которые заказывала ее новая помощница Микаэла Эрлангер, а у четвертого — тенденциозные луки для церемонии вручения премии «Оскар».

В фильме «Джули и Джулия Готовим счастье по рецепту», 2009

В фильме «Соблазнение Джо Тайнена», 1979

В фильме «Женщина французского лейтенанта», 1981

В фильме «В ночной тиши», 1981

В фильме «Железная леди», 2011

В фильме «Примадонна», 2016

В фильме «Дьявол носит Prada», 2006

С последними связан, пожалуй, единственный модный скандал в жизни Мэрил Стрип: за несколько часов до «Оскара» в 2017 году стало известно, что она отказалась от платья Chanel, сшитого специально для номинантки, в пользу не менее эксклюзивного наряда Elie Saab. Предугадать реакцию тогдашнего креативного директора бренда Карла Лагерфельда было нетрудно: «Я сделал эскиз, и мы уже начали процесс пошива. Но через несколько дней нам позвонили ее представители и сообщили, что нашли бренд, готовый заплатить. То есть после того, как мы подарили ей платье стоимостью 100 тысяч евро, выясняется, что мы еще и платить должны! Она гениальная актриса, но ведет себя дешево». Микаэла Эрлангер все обвинения со стороны дизайнера всячески отрицала, утверждая, что «решение выбрать другое платье было продиктовано исключительно предпочтениями миссис Стрип». Учитывая, что Мэрил никогда не заключала рекламные контакты с брендами (все по тому же «холодному отношению к моде»), а дизайнеры сами бились за возможность одеть актрису, индустрия была на ее стороне. А Стрип, как и обычно, на все распри отвечала улыбкой — своим главным оружием и в кинематографе, и в жизни.