В Пушкинском музее покажут работы Рихтера, Баскии, Уорхола и Абрамович

Мы нашли главную причину съездить в Москву этим летом: в Пушкинском музее (впервые!) выставят коллекцию одного из ведущих мировых собраний современного искусства Fondation Louis Vuitton. 65 работ Альберто Джакометти, Ива Кляйна, Жан-Мишеля Баскии, Энди Уорхола, Герхарда Рихтера, Зигмара Польке, Кристиана Болтански, Марины Абрамович и Маурицио Каттелана займут все пространство Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков и сформируют одну из крупнейших выставок за пределами Парижа с момента открытия Фонда.

Работы художников, созданные в период с 1947 по 2018 год, можно будет увидеть в Галерее вплоть до конца сентября. Помимо скульптур, видео-инсталляций и картин в нем будут показаны панорамные фотографии здания Fondation Louis Vuitton, построенного Фрэнком Гери в Париже и ставшего первым творческим достижением Фонда.