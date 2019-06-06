«ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга-2019»: первые гости НЕцеремонии
Прямо сейчас в креативном пространстве «Севкабель Порт» проходит торжественная нецеремония «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». На ней мы чествуем режиссеров, художников, музыкантов, архитекторов и дизайнеров, которые за последний год изменили город в лучшую сторону. «Собака.ru» ведет прямую трансляцию с красной дорожки, где уже собираются первые гости.
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Елизавета Боярская
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Юлия Матвиенко и Валентина Крупник
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Сергей Бугаев-Африка
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Михаил Баженов
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Мария Тиника с супругом
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Дмитрий Иоффе со спутницей
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Соня Вартанян и Илья Живой
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Андрей Белле
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Эми Питерс со спутником
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Алиса Герцовская
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2019»:
главный универмаг Петербурга ДЛТ,
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