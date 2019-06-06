18+

«ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга-2019»: первые гости НЕцеремонии

Прямо сейчас в креативном пространстве «Севкабель Порт» проходит торжественная нецеремония «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». На ней мы чествуем режиссеров, художников, музыкантов, архитекторов и дизайнеров, которые за последний год изменили город в лучшую сторону. «Собака.ru» ведет прямую трансляцию с красной дорожки, где уже собираются первые гости. 

  • Елизавета Боярская

  • Юлия Матвиенко и Валентина Крупник

  • Сергей Бугаев-Африка

  • Михаил Баженов

  • Мария Тиника с супругом

  • Дмитрий Иоффе со спутницей

  • Соня Вартанян и Илья Живой

  • Андрей Белле

  • Эми Питерс со спутником

  • Алиса Герцовская

«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2019»:

главный универмаг Петербурга ДЛТ,

Испанский Ювелирный Дом TOUS,

glo,

Nespresso

Премиальные классы Яндекс. Такси.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также