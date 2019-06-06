«ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга-2019»: первые гости НЕцеремонии

Прямо сейчас в креативном пространстве «Севкабель Порт» проходит торжественная нецеремония «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». На ней мы чествуем режиссеров, художников, музыкантов, архитекторов и дизайнеров, которые за последний год изменили город в лучшую сторону. «Собака.ru» ведет прямую трансляцию с красной дорожки, где уже собираются первые гости.