«Апсайклинг», «дайверсити» и «экосексуал» – как понимать язык моды

1

Ecosexual – Экосексуал Человек с нежным отношением к природе. Проявления чувств бывают разные — от сортировки мусора и веганизма до занятий любовью с цветами. На кинофестивале BIOF будет несколько эко-соблазнительных фильмов с ракушками, колосьями и снегом.