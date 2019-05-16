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«Апсайклинг», «дайверсити» и «экосексуал» – как понимать язык моды

 В эти выходные в Петербурге пройдет фестиваль кино о моде BE IN OPEN FILMS. Он наглядно показывает, как фэшн меняет не только визуальный язык, но и русский. По просьбе «Собака.ru» организаторы киносмотра объяснили шесть ключевых терминов.

1

Ecosexual – Экосексуал

Человек с нежным отношением к природе. Проявления чувств бывают разные — от сортировки мусора и веганизма до занятий любовью с цветами. На кинофестивале BIOF будет несколько эко-соблазнительных фильмов с ракушками, колосьями и снегом.

2

Upcycling – Апсайклинг

Метод создания новых вещей из вышедших из употребления. Дом из автомобильных покрышек, светильник из бутылки и сумка из выставочных баннеров.

3

Gender – Гендер

Есть мужской и женский пол, а еще — десятки гендеров, которые стремятся отменить эту бинарность. Унисекс-одежда, квир-шоу и несколько фильмов на BIOF — тоже об этом.

4

Diversity – Дайверсити

«Модельная» и «нетипичная» внешность — уже архаизмы. В новой реальности красота может быть любой: рост, вес и возраст теперь не имеют значения.

5

Diversification – Диверсификация

В интернете общество распалось на маленькие группы по интересам, и у каждой из них — свой кумир, идеалы, музыка и мода. На BIOF покажут короткометражные фильмы таких комьюнити из России, Великобритании и Испании.

6

Bubble filter – Пузырь фильтров

Контент, который нам нравится, формирует уникальный для каждого «пузырь фильтров». Выбраться из него помогают прогулки за пределами алгоритмов. Кураторы BIOF в анонимном браузере нашли фильм-перформанс «The Inferno Unseen».

Фестиваль кино о моде BE IN OPEN FILMS (BIOF) пройдет в Петербурге 17 и 19 мая.

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Автор: sobaka
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