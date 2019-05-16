«Апсайклинг», «дайверсити» и «экосексуал» – как понимать язык моды
В эти выходные в Петербурге пройдет фестиваль кино о моде BE IN OPEN FILMS. Он наглядно показывает, как фэшн меняет не только визуальный язык, но и русский. По просьбе «Собака.ru» организаторы киносмотра объяснили шесть ключевых терминов.
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1
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Ecosexual – Экосексуал
Человек с нежным отношением к природе. Проявления чувств бывают разные — от сортировки мусора и веганизма до занятий любовью с цветами. На кинофестивале BIOF будет несколько эко-соблазнительных фильмов с ракушками, колосьями и снегом.
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2
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Upcycling – Апсайклинг
Метод создания новых вещей из вышедших из употребления. Дом из автомобильных покрышек, светильник из бутылки и сумка из выставочных баннеров.
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3
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Gender – Гендер
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4
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Diversity – Дайверсити
«Модельная» и «нетипичная» внешность — уже архаизмы. В новой реальности красота может быть любой: рост, вес и возраст теперь не имеют значения.
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5
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Diversification – Диверсификация
В интернете общество распалось на маленькие группы по интересам, и у каждой из них — свой кумир, идеалы, музыка и мода. На BIOF покажут короткометражные фильмы таких комьюнити из России, Великобритании и Испании.
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6
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Bubble filter – Пузырь фильтров
Контент, который нам нравится, формирует уникальный для каждого «пузырь фильтров». Выбраться из него помогают прогулки за пределами алгоритмов. Кураторы BIOF в анонимном браузере нашли фильм-перформанс «The Inferno Unseen».
Фестиваль кино о моде BE IN OPEN FILMS (BIOF) пройдет в Петербурге 17 и 19 мая.
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