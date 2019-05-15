Hublot и Всемирный боксерский совет собрали $1,2 млн долларов на благотворительном аукционе

Hublot и Всемирный боксерский совет провели в Лас-Вегасе благотворительный аукцион и ужин «The Night of Champions», на котором удалось собрать $1,2 млн долларов в поддержку фонда имени Хосе Сулеймана.

Сам фонд основан при поддержке швейцарского часового бренда в 2012 году и помогает боксерам, закончившим карьеру и нуждающимся в медицинской или материальной поддержке.

В этом году Hublot представили на аукционе эксклюзивные лоты, в которые вошли: перчатка, подписанная Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяно, путешествие в Киев и выходные с Виталием Кличко, а также право выйти на ринг во время чемпионского поединка Сауля Канело Альвареса и Дэниела Джейкобса. Гостями ужина были спортсмены Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Виталий Кличко, Хулио Сесар Чавес и Роберто Дуран, а также музыкант Карлос Сантана.

В честь сотрудничества со Всемирным боксерским советом Hublot создали Big Bang Unico WBC. Новинка представлена в двух версиях: в корпусе из керамики зеленого цвета и в корпусе из 18-каратного золота с керамическим безелем.

The Big Bang Unico WBC

The Big Bang Unico WBC

The Big Bang Unico WBC

«Мы гордимся, что в эту ночь нам уалось собрать более миллиона долларов совместно с Фондом имени Хосе Сулеймана, а также отпраздновать коллаборацию всемирно известной организации борцов и швейцарского часового дела. Это сотрудничество продолжает историю поддержки брендом благородного искусства бокса», — рассказал на гала-ужине CEO Hubot Рикардо Гуадалупе.