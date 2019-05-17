«Я собираюсь продать Миранде Пристли душу!»: первый отрывок из продолжения книги «Дьявол носит Prada»

В издательстве «АСТ» выходит долгожданное продолжение бестселлера «Дьявол носит Prada». Книгу под названием «Ложь, латте и леггинсы» автор Лорен Вайсбергер посвятила второй ассистентке Миранды Пристли – Эмили Чарлтон, которая за 11 лет с момента увольнения из журнала «Подиум» успела выйти замуж за некоего Майлза, переехать в Гринвич и построить карьеру модного консультанта. «Собака.ru» публикует отрывок из новой истории, в котором Эмили возвращается в Нью-Йорк и впервые за долгое время – вместе с дочерью подруги Мэйси – встречается со своей бывшей начальницей.

Книга «Ложь, латте и легинсы» Лорен Вайсбергер

— Ты же не забудешь ее пристегнуть, если поедете на такси? Вообще-то Мэйси еще полагается ездить в детском кресле, но ты, наверное, не захочешь его всюду за собой таскать. — Абсолютно верно, — подтвердила Эмили, грея руки о стакан с латте, хотя на улице стояло теплое летнее утро. Когда она проснулась, ее слегка потрясывало от страха перед грядущим днем, но потом она вспомнила, что Мэйси ее обожает и с радостью предвкушает поездку в город с тетей Эмили. — Перестань нагнетать, я не такая сволочь, чтобы забыть пристегнуть ребенка. Мэйси задрала голову и укоризненно уставилась на нее. Точь-в-точь как Мириам. — Что? — Я хоть и маленькая, но знаю, что «сволочь» — нехорошее слово. Послышался свист прибывающего поезда. — Ладно, девчонки, хорошо вам повеселиться! А мамочка пойдет названивать в полицию Бетесды. — Пойдем, зайка! — Эмили схватила Мэйси за руку. — Скажи мамочке «пока». Мы как-нибудь переживем этот день без ее кудахтанья. — Пока, мамочка! Мы как-нибудь переживем… Эмили улыбнулась и прикрыла ей рот ладошкой. — Мириам, клянусь, привезу ее в целости и сохранности! И не больше одной «Американ герл», договорились? — Американ герл?! — охнула Мэйси. — Мы правда пойдем в магазин? И у меня будет куколка? Своя собственная! Ох, тетя Эмили, поехали скорее!

Эмили Чарлтон в исполнении Эмили Блант в фильме «Дьявол носит Prada» (2006)

Эмили боялась смотреть в глаза Мириам. Но, искоса взглянув на подругу, поняла, что та сдалась и стояла с видом проигравшего, покачивая головой. Она послала им воздушный поцелуй и направилась к машине. Мэйси болтала всю дорогу. Рассказывала Эмили о девочках из летнего лагеря: у кого больше всех браслетов «лучшей подружки», кто задирается, кто изводит воспитателей. Объяснила, почему любит мультик «Дикие Крэтты» и какая учительница ей нравится сильнее всех. Что она закажет зубной фее, когда выпадет новый зуб, — между прочим, уже целых четыре шатаются! Кто бы мог подумать, что дети умеют так связно излагать свои мысли? Дома Мэйси только и делала, что ссорилась с братьями и выпрашивала сладости. Интересно, Мириам хоть знает, какая славная у нее девчушка? Мэйси взяла Эмили за руку, когда они поднимались по эскалатору на вокзале, и та чуть не прослезилась. Она наклонилась и поцеловала девочку в макушку. — Куда первым делом, тетя Эмили? — Как куда? Конечно, в «Американ герл»! — Но мама не разрешает мне такую куколку, пока не исполнится семь! Сказала, у них одежки дороже, чем у нее, поэтому надо дождаться особого случая. — По-моему, сегодня — самый что ни на есть особый случай! Кстати, неудивительно, что у кукол одежда дороже, чем у твоей мамы. Ты видела, в чем она ходит? — Они вышли на Пятую авеню. — Жизнь коротка, зайка! Давай веселиться!

Андреа Сакс (Энн Хэтэуэй) и Эмили Чарлтон (Эмили Блант) в фильме «Дьявол носит Prada» (2006)

Серена (Жизель Бундхен) и Эмили Чарлтон (Эмили Блант) в фильме «Дьявол носит Prada» (2006)

Спустя полтора часа они навеселились на пятьсот двадцать два доллара. Эмили помогла подобрать для куклы Габриэлы целый гардероб: скромное платье на работу, черный комбинезон на коктейльные вечеринки, пышное розовое платье на официальные церемонии, два комплекта одежды для тенниса, а еще обтягивающие джинсы и рубашку свободного кроя для поздних завтраков в выходные. Мэйси подсовывала спортивную одежду — легинсы, шорты, штаны, — однако Эмили терпеливо, но настойчиво отговаривала девочку. Мэйси не виновата. Если там, где ты живешь, все вокруг с утра до ночи разгуливают в тренировочной одежде, откуда у ребенка возьмется понятие о хорошем вкусе? Они не могли решить, что лучше — конюшня с лошадкой, чтобы практиковаться в верховой езде, или бассейн, где летом будут зависать все ее друзья, — и в итоге взяли и то, и другое. — Они привезут все ко мне домой? Честно-честно? Прямо все-все? — Мэйси подскакивала на ходу, сжимая в руке одну куклу. — Конечно, зайка! Я заплатила за срочную доставку, они сказали, что вышлют все сегодня. Держи! — Она вручила девочке рожок с мороженым и бутылочку газировки — после магазина они зашли в кафе на углу. — Мама мне не разрешает пить газировку! — Не переживай, это диетическая, от нее никакого вреда. Пару минут они сидели молча, попивая сладкую воду. Эмили наблюдала за Мэйси, которая глазела на все вокруг. К собственному удивлению, Эмили чувствовала, что ее переполняет нежность. Она уже и забыла, когда в последний раз так веселилась. Она призналась в этом Мэйси, и та просияла. — Я тоже, — прошептала девочке и сжала ей руку. — Черт! — воскликнула Эмили, взглянув на часы. Мэйси округлила ротик. — Зайка, не волнуйся. Просто мы немножко опаздываем, а Миранда Пристли опозданий терпеть не может. — А кто она? — О, этой женщине я собираюсь продать душу! — А что это значит? — Пойдем, зайка, нам пора!

— Миранда Пристли опозданий терпеть не может. — А кто она? — О, этой женщине я собираюсь продать душу!

Они добежали до здания, где обосновалось издательство «Элиас Кларк». Эмили ворвалась в стеклянные двери, не утруждая себя разговором с перепугавшейся секретаршей, и направилась прямиком к кабинету Миранды. В приемной ей преградила дорогу младшая помощница. — Чем могу помочь? — спросила юная газель в обтягивающей юбке, белой блузке и туфлях на высоченных каблуках с открытым носом. Судя по тону, она готова была предложить все, кроме помощи, хотя Эмили тянула за собой усталую Мэйси с куклой в руке. — У меня назначена встреча с Мирандой Пристли, — Эмили говорила максимально раздраженным голосом и с удовольствием заметила, как вытянулось лицо секретарши. — Я— Эмили Карлтон. — Ах, Эмили! Конечно! Я столько о вас наслышана! Вы прямо живая легенда! — Намекаете на мой возраст? — Нет-нет, что вы! — залепетала та. — Ничего подобного, просто… Эмили заставила себя улыбнуться. В памяти воскресли былые дни. — Слушайте, можно я оставлю ее на пару минут? — Кого? — Девочку. Дети — это такие маленькие люди, вам наверняка приходилось их встречать. Помощница покраснела. — Само собой. Просто не знала, что у вас есть дочь. Милая девочка. Зазвонил телефон. Девушка привычным жестом схватила трубку и ответила: — Офис Миранды Пристли! Нет, боюсь, ее сейчас нет. Да, я запишу ваш номер, она перезвонит. Угу, — промычала она, будто реально записывала. — Спасибо, до свидания! — Она опять повернулась к Эмили, но тут раздался новый звонок. — Это никогда не кончится,— простонала девушка, хватая трубку и повторяя все по тому же сценарию.

Миранда Пристли (Мэрил Стрип) и Андреа Сакс (Энн Хэтэуэй) в фильме «Дьявол носит Prada» (2006)

— Джулиана! Эмили уже там? Пусть заходит, я готова! При звуке этого голоса волоски на руках у Эмили встали дыбом. Она подхватила на руки Мэйси, чтобы усадить ее на стул Джулианы, и тут дверь в кабинет распахнулась. На Миранде было бледно-розовое платье от «Александр Маккуин» и неизменные лодочки «Маноло». На плечи она накинула невесомый кашемировый кардиган — скорее всего, от «Прада» — ведь кондиционер в офисе работал на полную мощность. Прическа у бывшей начальницы, как всегда, была идеальна — Меня здесь вообще кто-нибудь слышит? — Миранда едва заметно кивнула Эмили и набросилась на Джулиану: — Я, кажется, сказала, что готова! — Да, Миранда, — пролепетала та, залившись краской. Начальница развернулась и ушла обратно в кабинет. Эмили прошептала: — Спасибо, Джулиана! Если Мэйси соскучится, дайте ей ваш телефон, хорошо? — Я — Элли, — шепнула в ответ девушка. — Джулианой зовут старшую помощницу. Потрясающе! Некоторые вещи не меняются. — Эмили, бери ее с собой! У Джулианы и так много дел, ей некогда нянчиться с детьми! — Хорошо! — Эмили хотела взять Мэйси за руку, но девчушка уже забежала в кабинет Миранды и стянула со стола хрустальное пресс-папье. Эмили покрылась холодным потом. Чем она думала, когда притащила с собой ребенка? Миранда невозмутимо наблюдала за Мэйси. — У девочки есть вкус! Как тебя зовут? Та бесстрашно подняла глаза. — Мэйси Каган! — Хорошо, Мэйси Каган. Поиграешь за моим компьютером, пока мы с Эмили поболтаем? Девочка завороженно кивнула. — Иди сюда! Пока Эмили приходила в себя от изумления, Миранда встала из-за стола и помогла малышке взобраться на свой стул, быстро напечатала что-то в поисковике и махнула на экран. — Развлекайся!

Миранда Пристли в исполнении Мэрил Стрип в фильме «Дьявол носит Prada» (2006)

Миранда повернулась к Эмилии и кивком пригласила ее на диван возле окна. Эмили попыталась устроиться поудобнее, почему-то чувствуя себя неуклюжей коровой. Платье от «Хельмут Ланг» задралось слишком высоко и обтянуло живот, который наметился после ланча. Эмили выпрямилась и зареклась сесть на диету из свежевыжатого сока, как только вернется в дурацкий пригород, где задница растет как на дрожжах. Миранда заглянула ей прямо в глаза и заявила: — Я увольняю этих девиц направо и налево, но у меня больше нет времени. Возвращайся в «Подиум», Эмили. Бал в Метрополитен в прошлом месяце прошел просто ужасно! — Но всем очень понравилось! Вы же объявили феминистскую тематику в поддержку движения #metoo! Даже те, кто недолюбливает журнал, признали, что задумка блестящая! Насколько я помню, в «E!» писали, что это самая «звездная» вечеринка мая! Миранда задумалась. — Блестящая задумка? Может быть. Но организация — просто кошмар! А ты знаешь, что для меня организация — дело чести. Ты мне нужна. Уже июнь. Обычно в это время мы уже определяем тему для следующего бала и планируем вечеринки для парижской и нью-йоркской недели моды. А сейчас что? Ничего!

«Я хочу тебя нанять. Буду хорошо платить и много требовать»

— Миранда, я польщена, но… — Хватит! Я хочу тебя нанять. Буду хорошо платить и много требовать. — Звучит неплохо. Но я сейчас занимаюсь другой клиенткой. — Каролиной Зурав? Эмили кивнула. Хорошо хоть, Миранда не считала Каролину бесплатным приложением к сенатору Хартвеллу. — И как дела? — Миранда поправила шарфик «Эрмес», пряча легкую улыбку. Эмили поняла — это шанс. — Вы же знаете Каролину. Она слишком добра себе во вред. Желтая пресса весьма подпортила ей репутацию, но нам удалось… Миранда смерила ее взглядом через очки «Прада» и потерла кончик носа. — Эмили, заткнись уже с этим дерьмом. Мы слишком хорошо друг друга знаем. Она чуть с дивана не упала. Миранда никогда не бранилась. Вообще. Она считала ругательства уделом тупиц и грубиянов — недостойно истинной леди. — Этот урод растоптал ее, прилюдно унизил, сломал жизнь. Я хочу помочь ей и вернуть все на свои места. Хартвелл — самый настоящий монстр. — Я помогу тебе, а ты поможешь мне.

Андреа Сакс (Энн Хэтэуэй), Миранда Пристли (Мэрил Стрип) и Эмили Чарлтон (Эмили Блант) в фильме «Дьявол носит Prada» (2006)