18+

Met Gala-2019: первые гости красной дорожки

Прямо сейчас в Нью-Йорке творится настоящее безумие – Бал Института костюма на тему «кэмп». Леди Гага, Селин Дион и хозяйка вечера Анна Винтур надели на себя все самое лучшее сразу – «Собака.ru» показывает их образы, которые точно войдут в историю моды.

  • Анна Винтур в Chanel 

  • Леди Гага в Brandon Maxwell

  • Джаред Лето в Gucci 

  • Селин Дион в Oscar de la Renta

  • Сирша Ронан в Gucci 

  • Билли Портер 

  • Гарри Стайлз в Gucci 

  • Эшли Грэм в Gucci 

  • Крис Дженнер

  • Серена Уильямс в Versace

  • Рэйчел Броснахэн в Erdem

  • Сара Сампайо

  • Сиенна Миллер в Paco Rabanne 

  • Эмили Блант в Michael Kors

  • Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер

Фото: REX/Shuttersrock

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также