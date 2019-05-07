Met Gala-2019: первые гости красной дорожки

Прямо сейчас в Нью-Йорке творится настоящее безумие – Бал Института костюма на тему «кэмп». Леди Гага, Селин Дион и хозяйка вечера Анна Винтур надели на себя все самое лучшее сразу – «Собака.ru» показывает их образы, которые точно войдут в историю моды.