Met Gala-2019: первые гости красной дорожки
Прямо сейчас в Нью-Йорке творится настоящее безумие – Бал Института костюма на тему «кэмп». Леди Гага, Селин Дион и хозяйка вечера Анна Винтур надели на себя все самое лучшее сразу – «Собака.ru» показывает их образы, которые точно войдут в историю моды.
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Анна Винтур в Chanel
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Леди Гага в Brandon Maxwell
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Джаред Лето в Gucci
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Селин Дион в Oscar de la Renta
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Сирша Ронан в Gucci
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Билли Портер
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Гарри Стайлз в Gucci
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Эшли Грэм в Gucci
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Крис Дженнер
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Серена Уильямс в Versace
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Рэйчел Броснахэн в Erdem
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Сара Сампайо
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Сиенна Миллер в Paco Rabanne
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Эмили Блант в Michael Kors
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Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер
Фото: REX/Shuttersrock
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