В Петербург приехала первая женская коллекция Эди Слимана для Celine

В Петербург приехала весенне-летняя коллекция Celine — первая под руководством нового креативного директора Эди Слимана. Юбки из металлизированной кожи, сумки с плетеным основанием, укороченные строгие пиджаки и туфли как с выпускного в 1970-х уже коллекционируют все поклонники дизайнера, вернувшегося в большую моду после увольнения из Saint Laurent. Среди них — Люси Бойнтон, Леди Гага, Бри Ларсон и Эми Адамс, появившиеся в платьях из коллекции на красных дорожках голливудских премий.