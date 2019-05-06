В Петербург приехала первая женская коллекция Эди Слимана для Celine
В Петербург приехала весенне-летняя коллекция Celine — первая под руководством нового креативного директора Эди Слимана. Юбки из металлизированной кожи, сумки с плетеным основанием, укороченные строгие пиджаки и туфли как с выпускного в 1970-х уже коллекционируют все поклонники дизайнера, вернувшегося в большую моду после увольнения из Saint Laurent. Среди них — Люси Бойнтон, Леди Гага, Бри Ларсон и Эми Адамс, появившиеся в платьях из коллекции на красных дорожках голливудских премий.
Исторические (во всех смыслах!) вещи уже продаются в универмаге ДЛТ и стоят от 34 650 рублей (за белую классическую блузу) до 321 500 рублей (за подиумное платье из шерсти с кабошонами). Вангуем, через пару лет образы станут коллекционными и значительно прибавят в цене!
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