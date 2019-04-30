Киану Ривз стал лицом Saint Laurent

В Instagram бренда Saint Laurent постепенно появляются кадры из рекламной кампании осенне-зимней коллекции. К звездной команде Шарлотты Генсбур, Кейт Мосс, Кайи Гербер и Эмбер Валетты присоединился канадский актер Киану Ривз, известный по фильмам «Матрица», «Джон Уик» и «Адвокат дьявола».

Киану Ривз, который редко соглашается на коммерческие проекты, позирует для Saint Laurent в кожаной куртке, рубашке в горох и очках-авиаторах. Автором рекламной кампании с актером выступил фэшн-фотограф Дэвид Симс.