Автор книги «Дьявол носит Prada» выпускает продолжение

Автор бестселлера «Дьявол носит Prada», по которому снят один из самых известных фильмов о моде, Лорен Вайсбергер выпускает продолжение истории . Книга «Ложь, латте и легинсы», которая рассказывает о судьбе подруг Мириам, Каролины и Эмили (именно она работала в журнале «Подиум» с Мирандой Присли), выйдет в издательстве АСТ в мае 2019 года.

По анонсированному сюжету, Эмили работает кризисным менеджером, который помогает звездам шоу-бизнеса, Мириам борется с лишним весом после стрессовой работы голливудским адвокатом, а Каролина является спутницей сенатора, которому два года назад родила сына. Появятся ли в сюжете Миранда Присли и ее ассистентка Андреа Сакс, которых в фильме играют Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй, пока неизвестно.