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Самые красивые пары Петербурга снялись в рекламной кампании Au Pont Rouge

Солисты Мариинского театра Екатерина Кондаурова и Ислом Баймурадов, хореограф Илья Живой и стилист Соня Вартанян, руководительница pr-агентства Светлана Мельникова и идеолог футбольной школы для любителей Кирилл Александров стали героями новой рекламной кампании универмага Au Pont Rouge. Одни из самых красивых пар Петербурга показывают мастерство дабл-дрессинга в интерьерах отеля Lotte и в вещах из весенне-летних коллекций Alexander Wang, Kenzo, Rick Owens и A-Cold-Wall*.

  • Светлана Мельникова и Кирилл Александров 

  • Илья Живой и Соня Вартанян

  •  Екатерина Кондаурова и Ислом Баймурадов

  • Светлана Мельникова и Кирилл Александров

  • Илья Живой и Соня Вартанян

  •  Екатерина Кондаурова и Ислом Баймурадов

  • Светлана Мельникова и Кирилл Александров 

  • Илья Живой 

  • Илья Живой и Соня Вартанян

  • Светлана Мельникова и Кирилл Александров 

  • Илья Живой и Соня Вартанян

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