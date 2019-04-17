Самые красивые пары Петербурга снялись в рекламной кампании Au Pont Rouge

Солисты Мариинского театра Екатерина Кондаурова и Ислом Баймурадов, хореограф Илья Живой и стилист Соня Вартанян, руководительница pr-агентства Светлана Мельникова и идеолог футбольной школы для любителей Кирилл Александров стали героями новой рекламной кампании универмага Au Pont Rouge. Одни из самых красивых пар Петербурга показывают мастерство дабл-дрессинга в интерьерах отеля Lotte и в вещах из весенне-летних коллекций Alexander Wang, Kenzo, Rick Owens и A-Cold-Wall*.