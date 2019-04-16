Знакомьтесь, Лаура Босетти Тонатто — парфюмер, которая придумывает ароматы для картин в Эрмитаже (да-да!)

В постоянную экспозицию Эрмитажа возвращается «Флора» — картина неуловимого ученика Леонардо да Винчи Франческо Мельци (или самого да Винчи-мистификатора). Камбэк отреставрированной картины официально аранжирует аромат Flora Essenzialmente Laura, который специально для Эрмитажа сочинила римский парфюмер Лаура Босетти Тонатто.

Как все сложилось? Как и в прошлый раз, благодаря Ирине Артемьевой, директору центра «Эрмитаж-Италия». В 2005 году мы вместе работали над выставкой единственного полотна Караваджо в России. Я создала для нее аромат, смешав все цветы с картины «Лютнист» с запахом лака — ирис, ромашку, жасмин, листья апельсинового дерева, шиповник, дамасскую розу, инжир, сливу и грушу. Не представляю, сколько раз я бывала в музее с тех пор. Но каждый раз у меня получалось заблудиться и набрести на нечто фантастическое. Так что продолжить связь с Эрмитажем было совершенно естественно. 2 мая исполняется 500 лет со дня смерти да Винчи — и сегодня утром мы встретились с профессором Пиотровским, чтобы он выбрал аромат Flora из двух композиций. Уже скоро его можно будет купить в обоих бутиках Essenzialmente Laura, римском и петербургском. Я дико довольна!

Похож ли петербургский магазин на римский? Как брат-близнец! В Essenzialmente Laura нет случайных вещей и символов. Например, витраж с ренессансными Магдалинами — почти иконостас. Ведь эта святая покровительствует парфюмерии. Лого на двери — буква L, сложенная из двух лавровых листков (lauro значит Laura, намек простой). Из Рима сюда приехали античные стеклянные колбы и диффузор, которым цирюльники распыляли в 1950-х духи на свежепостриженные усы. Я очень внимательна к деталям, даже занудна. И вот тут мне абсолютно не к чему придраться.

Как профессор, который читает курс аромакологии в Университете Феррары, скажите: парфюмерия и правда может повлиять на нашу жизнь? Разумеется. Аромакология — это наука, которая изучает физиологическую и психологическую реакцию человека на вдыхаемый запах. Мы делаем двадцать тысяч вдохов в день. Представляете, как сильно аромат может скорректировать наше отношение к чему угодно? Младенец первый месяц жизни узнает мать только по запаху. Можно ли не воспринимать всерьез такой важный механизм? А как меняет атмосферу дома церковный ладан из вашего бестселлера Incenso Della Chiesa di Roma? Ладан — аромат мистицизма и религии. Любой, заметьте, религии: ладан воскуривают и в мечети, и в костеле. Так что он умиротворяет, примиряет и просто работает на удачу. По крайней мере, мы в Италии так считаем. Поэтому перед открытием магазина на Фурштатской не запускали сюда кошку, а подожгли пару пропитанных ладаном палочек.

Лаура Босетти Тонатто с женихом Витторио

Чем в вашей 33-летней парфюмерной карьере вы гордитесь больше всего? Тремя вещами. Первой выставкой в Эрмитаже. Созданием личного аромата для Елизаветы II. И тем, что парфюмерную воду Taif Rose король и министерство культуры Саудовской Аравии выбрали для удивительного проекта. В этом году закрытый город Аль-Ула — такая аравийская Петра — впервые открывается для туристов. Под аккомпанемент нашего аромата.

Не можем не спросить: как вы познакомились с королевой Великобритании? Благодаря Эрмитажу! Ее Величеству было интересно, что за синьора обрызгала цветочной водой главный музей Петербурга. А уже королеве могу сказать грандиозное grazie за встречу с моим будущим мужем: Витторио служил корреспондентом туринской La Stampa в Лондоне и пришел тогда взять у меня интервью.