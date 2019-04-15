«Аутизм — это не болезнь»: футболисты «Зенита» вышли на поле в футболках в поддержку центра «Антон тут рядом»

На матче «Зенит-Анжи», который прошел 14 апреля на «Газпром Арене», футболисты петербургской команды вышли на поле вместе со студентами Центра комплексной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом». Нападающего и капитана сборной России Артема Дзюбу сопровождал Антон Харитонов — молодой человек, о жизни которого был снят документальный фильм «Антон тут рядом», положивший начало Центру в 2013 году.

Игроки и студенты были одеты в футболки «Аутизм — это не болезнь», выпущенные в поддержку совместной акции фонда «Обнаженные сердца» и Центра «Антон тут рядом». Плакаты с такими же надписями раздавали болельщикам — в этот раз «Газпром Арену» посетили 44 701 человек. Для гостей матча также были организованы точки продаж продукции Центра — изделия ручной работы взрослых людей с аутизмом. А перед матчем на центральной сцене фан-променада выступил Оркестр «Антон тут рядом».