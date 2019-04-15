Почему Алла Пугачева — ролевая модель российских женщин?

Алла Пугачева могла бы стать российской версией Грейс Коддингтон — выгуливать пальто от Dries Van Noten, выпускать коллаборации с мировыми брендами и выкладывать фотографии в пижаме с Лазурного побережья. Но она рекламирует наряды своего стилиста Алишера, презентует совместные коллекции с «Эконикой» и популяризирует черные «разлетайки» среди широких масс. В честь 70-летия легендарной певицы «Собака.ru» разбирает ее сегодняшний гардероб и объясняет, почему она отказывается подстраиваться под тенденции и время.

Алла Пугачева во время выступления на Юридическом форуме в Петербурге в 2018 году

Алла Пугачева в 1980-х годах

Примадонна сформировала фирменные фэшн-коды еще в начале 1980-х: познакомившись с известной советской портнихой Любовью Аксеновой, Пугачева заказала у нее наряды, отличные от тех, что были у Ротару, Зыкиной и Толкуновой, и более удобные, чем платья Славы Зайцева для фильма «Женщина, которая поет». Как раз в то время в моду входили принтованные футболки свободного кроя, которые Аксенова выкрасила в черную тушь из «Канцелярских товаров» и удлинила до приличных совестско-концертных стандартов. Вкупе с хаотичной прической, испорченной прямо перед выступлением парикмахером, балахоны произвели фурор и стали каноническими для артистки, которой было некогда рассуждать на тему собственного стиля.

Алла Пугачева в фильме «Женщина, которая поет»

Обложка журнала «Советский экран»в 1978 году

Алла Пугачева в фильме «Женщина, которая поет»

Иногда к балахонам добавляли броши, эполеты и береты с заколками «Алла», но неизменным атрибутом образов оставались лакированные высокие сапоги, надетые на капроновые колготки. Именно в таком виде Алла Борисовна появлялась на выступлениях и в эфирах телепередач, и именно так запомнилась зрителю, косплеившему луки Примадонны на корпоративах, днях рождениях и других праздниках. В эпоху «перестройки» Пугачева стала укорачивать балахоны, стилизовать их кожаными куртками или вовсе заменять костюмами с мужского плеча. Любовь Аксенова рассказывала, что певица делала это назло ей и в качестве пощечины общественному вкусу, который сама же и сформировала. «То ли она не поверила в свои силы, то ли потеряла уверенность в себе, — объясняла портниха. — Помню, примеряю я на нее платье по щиколотку. И вдруг она резко: "Стоп, эта длина мне подходит!" — и поднимает юбку до колен. Я ей: "Алла, с такой формой ног нельзя носить короткие юбки". И слышу от нее: "Раз тебе не нравится, значит, мне идет. Так и буду носить!"».

Алла Пугачева и Марк Минков

Алла Пугачева с третьим мужем, Филиппом Киркоровым

Алла Пугачева в конце 1970-х

С огромным успехом как на российской сцене, так и в бизнесе (в 1990-е годы Алла Борисовна стала выпускать именные духи, чипсы и обувь, в лукбуке которой даже сегодня снимаются сестры Михалковы) артистка могла себе позволить такие модные промахи. Аудитория, воспитанная на ее люрексовых комбинезонах из клипа «Арлекино» и белых манто из «Айсберга», легко переносила розовые полушубки из «Зайки моей» и этнические тюрбаны из «Непогоды». Поэтому сегодня, увидев заголовки «Алла Пугачева в джинсах и пуховике пустилась в пляс под свадебную песню», «Пенсионерка появилась в прозрачном розовом платье на фестивале "Жара" в Баку» или «Дерзкое мини и красавец-муж: Пугачева выложила новое фото», аудитория кликает на статью не ради смеха, а в поиске вдохновения.

Стремление большинства выглядеть как звезды поп-эстрады историк моды и колумнист «Собака.ru» Мэган Виртанен объясняла так: «Хорош ли вкус звезд сам по себе, не имеет никакого значения: для истинных поклонников тождество между элитой и прекрасным несомненно.[…] Покупка вещи, как у знаменитости, обещает символически наделить покупателя хотя бы малой толикой звездных свойств. Образ продает товары, а товары в свою очередь определяют образ. Прелесть подражания поп-звездам в наши дни состоит еще и в достижимости цели: никто в здравом уме и твердой памяти не замахивается на тиару, как у королевы Елизаветы Второй, а вот футболка "от знаменитости" вполне доступна».

Образы Пугачевой не только в 25-летней, но и в 70-летней версии популярны еще и потому, что артистка остается понятной своей (довольно обширной) аудитории. В то время пока Филипп Киркоров скупает тотал-луки от Dolce & Gabbana, Любовь Успенская приходит на передачу к Урганту в нарядах от Balmain, а София Ротару блестит на выступлениях ярче дискобола, Алла Борисовна лишь меняет расцветки любимых «разлетаек», подпоясывая их под резко постройневшую талию. В этом ей помогает фэшн-труженик отечественного шоу-бизнеса — стилист Алишер, который также одевает Аниту Цой, Наташу Королеву, Ирину Салтыкову и Кристину Орбакайте. Жакеты с гипертрофированными плечами, платья кислотных оттенков и бомберы с клетчатыми вставками с показов стилиста щедро распределяются между знаменитостями, делая их амбассадорами фирмы Alisher и затмевая достижения мирового дизайна.

Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным

Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным

Лена Перминова, Алла Пугачева, Яна Рудковская

Наталья Чистякова-Ионова и Алла Пугачева на фестивале «Жара»

Алла Пугачева глазами Максима Галкина

На концерте по случаю юбилея Аллы Борисовны, который состоится 17 апреля в Кремлевском дворце, пул костюмеров артистки пополнит дизайнер, номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Алина Герман, которая за последние годы разработала костюмы для выступлений не только российских исполнителей, но и Робби Уильямса и Джонни Деппа (они получили кожаные куртки с имитацией своих татуировок). Как изменятся (и чем заменятся) фирменные балахоны Примадонны на этот раз, остается только догадываться. Но уверены: уже через месяц после громкого возвращения певицы на сцену с возгласами «хочу как у Аллы!» будут атакованы все саратовские и первоуральские бутики.