Supreme выпустили коллаборацию с Jean Paul Gaultier — ее лицом стала дочь Мадонны

Supreme опубликовали полный лукбук совместной коллекции с дизайнером Жан-Полем Готье. В нее вошли клетчатые шубы, оверсайзовые пиджаки, кожаные портупеи, бомберы с встроенными рюкзаками и жилеты с вместительными карманами, а также парфюм в брендированной канистре и небольшая партия очков. Все вещи поступят в продажу уже 11 апреля.