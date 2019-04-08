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Supreme выпустили коллаборацию с Jean Paul Gaultier — ее лицом стала дочь Мадонны

Supreme опубликовали полный лукбук совместной коллекции с дизайнером Жан-Полем Готье. В нее вошли клетчатые шубы, оверсайзовые пиджаки, кожаные портупеи, бомберы с встроенными рюкзаками и жилеты с вместительными карманами, а также парфюм в брендированной канистре и небольшая партия очков. Все вещи поступят в продажу уже 11 апреля. 

Героиней лукбука, снятого фотографом Кольер Шорр, стала дочь Мадонны — Лурдес Леон. Напомним, певица была главной музой Жан-Поля Готье, который делал костюмы для ее клипов, выступлений и обложек альбомов. 

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