Supreme выпустили коллаборацию с Jean Paul Gaultier — ее лицом стала дочь Мадонны
Supreme опубликовали полный лукбук совместной коллекции с дизайнером Жан-Полем Готье. В нее вошли клетчатые шубы, оверсайзовые пиджаки, кожаные портупеи, бомберы с встроенными рюкзаками и жилеты с вместительными карманами, а также парфюм в брендированной канистре и небольшая партия очков. Все вещи поступят в продажу уже 11 апреля.
Героиней лукбука, снятого фотографом Кольер Шорр, стала дочь Мадонны — Лурдес Леон. Напомним, певица была главной музой Жан-Поля Готье, который делал костюмы для ее клипов, выступлений и обложек альбомов.
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