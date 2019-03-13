Клэр Уэйт Келлер устроит первый мужской показ для Givenchy на Pitti Uomo

Givenchy станут специальным гостем на международной выставке мужской моды Pitti Uomo, которая пройдет во Флоренции с 11 по 14 июня 2019 года. 12 июня Клэр Уэйт Келлер устроит там первый показ мужской коллекции — в январе креативный директор бренда представила menswear-линейку в формате презентации на Неделе моды.

«Для нас большая честь принимать дебютный показ мужской коллекции Givenchy под творческим руководством Клэр Уэйт Келлер, — рассказывает директор Pitti Imagine Лапо Чианчи. — Бренд обладает строгим, современным и элегантным видением мужской моды: это идеальный проект для Pitti Uomo»

Напомним, выставка мужской моды Pitti Uomo два раза в год собирает на одной площадке самые перспективные европейские бренды. Здесь с ними общаются байеры, модные критики и будущие клиенты, чтобы познакомиться не только с одеждой, но и c ее историей.