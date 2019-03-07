Наталья Османн, Дарья Чаруша и Ксения Сухинова снялись в кампании Intimissimi

В преддверии Международного женского дня Intimissimi выпустили кампанию «Дарите вдохновение». В ней приняли участие модель Ксения Сухинова, актриса Юлия Хлынина, певица Дарья Чаруша, основательница сети фитнес-студий Самира Мустафаева и соосновательница проекта #FollowMeTo Наталья Османн. Все они снялись в комплектах из весенне-летней коллекции Intimissimi: кружевных бюстгальтерах красного цвета, прозрачных топах с цветочной вышивкой и шелковых халатах, напоминающих кимоно.