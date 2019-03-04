Татьяна Парфенова выпустила книгу о кутюрных коллекциях своего модного дома

Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», дизайнер Татьяна Парфенова выпустила книгу «Blooming Couture» о кутюрных коллекциях своего модного дома. В нее вошли фотографии нарядов с цветочными вышивками, кропотливо выполненными сотрудниками бренда Tatyana Parfionova. Рядом с некоторыми из них можно найти QR-коды, которые ведут на видео с показов: например, с «Ассоциаций» в Царском селе или шоу в московском «Метрополь»-отеле .

Книга «Blooming Couture», выпущенная итальянским издательством Massimiliano Piretti под руководством Aldis Studio, впервые была представлена на выставке Pitti Filati во Флоренции. Сейчас она получила распространение в более, чем 40 странах, в том числе в книжных магазинах Livraria Lello​ в Порто и музее Fondazione Prada​ в Милане. Приобрести книгу в можно на сайте международного партнера издательства, который доставит ее в любую точку мира, по цене в 119,70 евро.