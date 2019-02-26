Dior сделали костюмы для выступления Дианы Вишневой и Ульяны Лопаткиной в БДТ — вот как они выглядели

В понедельник, 25 февраля, студия Context Pro и Фонд Дианы Вишневой представили театральный проект о диалоге двух выдающихся балерин — Дианы Вишневой и Ульяны Лопаткиной . Одним из официальных партнеров перфоманса, который прошел в Большом драматическом театре, стал модный дом Christian Dior — он подготовил для прим-балерин Мариинского театра костюмы.

Образы Дианы Вишневой и Ульяны Лопаткиной взяты из весенне-летней коллекции бренда, посвященной великим балеринам. «Поскольку речь в спектакле идет больше о вневременных, чем об актуальных тенденциях, передо мной стояла задача найти классический силуэт, — рассказывает режиссер Алексей Кононов. — Конечно, лучше всего подошел стиль new look, интерпретированный Марией Грацией Кьюри для весенне-летней коллекции: это костюмы из шелковой тафты — ткани, которая удачно смотрится при сценическом освещении, тонко передавая светотень».