От Цоя до Децла: 20 фотографий модных героев 1990-х, которые вы никогда не видели

Автор Telegram-канала «Эпоха 90-х» Василий Павлов по просьбе «Собака.ru» собрал архивные фотографии Виктора Цоя, Сергея Курехина, Бориса Гребенщикова, Валентина Юдашкина и других героев, сформировавших стиль 1990-х годов. Учимся носить кители, косухи, митенки и топы кроше у первоисточников!

Фэшн-инфлюэнсеры в России появились задолго до формирования такого понятия: белый шарф, связанный для Цоя мамой Валентиной Васильевной, или оливковый бомбер, надетый Гребенщиковым на морскую тельняшку, копировали быстрее и тщательнее, чем образы с сегодняшних показов Balenciaga. Причем триггером к покупке (или созданию) аналогичных вещей служили не постановочные фотографии, а случайные — например, сделанные на свадьбе Джоанны Стингрей и Юрия Каспаряна, во время прогулки по стрелке Васильевского острова или на легендарном (скандальном!) выступлении «Аквариума» в Тбилиси.

Валентин Юдашкин, который тогда только начинал свою мировую карьеру (в 1991 году прошел его дебютный показ в советском посольстве в Париже, на который пришел сам Пьер Карден), боролся с гранжем, неопрятностью и «кислотностью», пайетками, стразами и надписью «Фаберже» на алых жакетах. Другие герои, непосредственно связанные с модой, учились (и учили) миксовать переливающиеся пиджаки с сорочками цвета фуксии, а консервативные полусапожки — с носками ярких оттенков.

Были на этом фоне и альтернативные дизайнеры, которые противостояли одновременно и китайскому ширпотребу, и постсоветскому кооперативному китчу, и первым проблескам гламура, который, по мнению автора книги «Перестройка моды» Миши Бастера, «выражался в вычурной и безвкусной моде "новых русских"». «В истории альтернативной моды 1990-х вместе с клубами и сквотами появились новые имена — Ольга Солдатова, Маша Цигаль, Андрей Шаров, братья Полушкины и другие, — пишет Бастер. — В основных тенденциях этого феномена считывалось то, что происходило и с музыкой на стыке "новой романтики" и "постиндустриального", дикого прошлого и технологичного будущего. [...] Художники и музыканты в костюмах, украшенных рунами, танцевали и содрогались в флуоресцентных костюмах на танцполах столичных клубов под первые образцы "северного видео", постсоветского радикально-индустриального видео-арта Романа Аникушина».